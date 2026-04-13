Coto Nogués pide Selección para Richard Sánchez

Olimpia encadenó un nuevo triunfo en el torneo Apertura para seguir firme en su objetivo de consagrarse campeón en el primer semestre del año con Richard Sánchez como una de sus principales figuras.

Rodrigo Nogués, presidente del Olimpia, utilizó sus redes sociales para pedir Selección para el Cachorro Richard Sánchez. “Cachorro Sánchez es paraguayo”, escribió el mandamás franjeado acompañado de dos emoticones de un teléfono y una bandera de Paraguay.

Richard Sánchez apareció a un alto nivel en estos últimos partidos luego de estar varias semanas ausente por lesión apenas se produjo su arribo al Decano.

Coto Nogués quiere otro jugador de Olimpia como integrante de la Selección Paraguaya en el Mundial que ya lo tiene prácticamente asegurado al portero Gastón Olveira.