Nogués: “Los violentos fundieron el clásico”

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, acompañado por los principales directivos de la institución realizó una conferencia de prensa para sentar puntos respecto a lo ocurrido durante el superclásico.

“Repudiamos los actos de violencia, queremos solidarizarnos con los policías y los hinchas heridos. Nuestros jugadores, cuerpo técnico querían seguir el partido y no se pudo. Cuando los hinchas invadieron el campo, eso ya fue imposible. Los violentos fundieron el clásico y lo van a seguir haciendo si no hacemos nada”, expresó Nogués ante los medios.

“Esta debe ser una oportunidad para un punto de inflexión, sino el espectáculo va a morir. Una cosa es que los hinchas cumplan con el rol de dar color, música, ambiente, pero otra cosa es que delincuentes se vistan y se escuden en eso. Acá el problema no es Olimpia, Cerro. Es la gente de bien contra la gente violenta”, agregó.

En un momento de la charla, Nogués fue duro contra los directivos de Cerro Porteño que no mostraron autocrítica luego de lo protagonizado por sus propios aficionados en el sector norte del Defensores del Chaco.

Según el presidente franjeado, los miembros de la institución azulgrana participaron de las diferentes reuniones de seguridad y es una mentira que no conocían los procedimientos que se iban a aplicar.

“Lo que más nos preocupó, es la cero autocrítica en su postura. Porque no dieron un mensaje de como están pensando en trabajar con su comunidad, pero buscaron culpar a Olimpia de los problemas de su propia afición”, subrayó.

Rodrigo Nogués retiró que buscarán preservar los derechos del club y afirmó que los reglamentos están para aplicarse.