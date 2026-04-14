“Nuevo cronograma” para las obras en el Estadio de Para Uno

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó en redes sociales acerca de una reunión que mantuvo con Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, para aplicar un “nuevo cronograma” de trabajo de edificación del Estadio Osvaldo Domínguez que sería sede de uno de los juegos inaugurales del Mundial 2030.

“Participamos de una reunión de trabajo con el Presidente y representantes del Club Olimpia para conocer de cerca los avances de las obras del Estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb. Como CONMEBOL, estamos acompañando e impulsando estos proyectos en distintos estadios de Sudamérica, asegurando que cada inversión se traduzca en infraestructura de primer nivel para el fútbol”, apuntó Domínguez.

El mandamás del fútbol Sudamericano además expuso: “En este encuentro fue presentado un nuevo cronograma de trabajo que permitirá avanzar con mayor precisión y cumplimiento. Seguimos trabajando en la remodelación de más de 100 estadios de Sudamérica para devolver al fútbol lo que es del fútbol”.

Olimpia debía de levantar para el mes de junio de este año la estructura base, pero aún no se registran grandes movimientos en la zona luego de la demolición del viejo estadio.junio 2026 ya empezar a levantar la estructura,