15 abr. 2026
Olimpia

“Nuevo cronograma” para las obras en el Estadio de Para Uno

La Conmebol y Olimpia se reunieron para establecer un nuevo plan de trabajo sobre las labores de construcción del Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, que debe ser sede del Mundial 2030.

Abril 14, 2026 06:01 p. m. • 
Por Redacción D10
olimpia coto nogues alejandro dominguez

La directiva de Conmebol y Olimpia se reunieron para el proyecto ODD Estadio.

Gentileza.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó en redes sociales acerca de una reunión que mantuvo con Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, para aplicar un “nuevo cronograma” de trabajo de edificación del Estadio Osvaldo Domínguez que sería sede de uno de los juegos inaugurales del Mundial 2030.

“Participamos de una reunión de trabajo con el Presidente y representantes del Club Olimpia para conocer de cerca los avances de las obras del Estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb. Como CONMEBOL, estamos acompañando e impulsando estos proyectos en distintos estadios de Sudamérica, asegurando que cada inversión se traduzca en infraestructura de primer nivel para el fútbol”, apuntó Domínguez.

El mandamás del fútbol Sudamericano además expuso: “En este encuentro fue presentado un nuevo cronograma de trabajo que permitirá avanzar con mayor precisión y cumplimiento. Seguimos trabajando en la remodelación de más de 100 estadios de Sudamérica para devolver al fútbol lo que es del fútbol”.

Olimpia debía de levantar para el mes de junio de este año la estructura base, pero aún no se registran grandes movimientos en la zona luego de la demolición del viejo estadio.junio 2026 ya empezar a levantar la estructura,

Conmebol Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rodrigo nogués richard ortiz.jpg
Olimpia
Nogués ensalza al capitán: “Gracias por tu fidelidad con la Franja”
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, resaltó al capitán Richard Ortiz, quien completó 500 partidos con la camiseta franjeada.
Abril 09, 2026 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-AUDAX-OLIMPIA
Olimpia
“Es un buen comienzo de Copa”, afirma Vitamina Sánchez
Pablo Sánchez analizó la victoria de visitante de Olimpia y calificó el resultado como “un buen comienzo”.
Abril 09, 2026 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Richard Ortiz
Olimpia
Richard Ortiz, el capitán de los 500 partidos
Ante el Audax Italiano, el capitán Richard Ortiz se convirtió en el segundo futbolista en llegar a los 500 partidos con la camiseta de Olimpia.
Abril 08, 2026 09:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Aníbal Chalá
Olimpia
Con Aníbal Chalá, el equipo de Olimpia
Olimpia choca con el Audax Italiano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Pablo Sánchez ya tendría decido el onceno para este juego. El nombre de Aníbal Chalá suena por el sector izquierdo.
Abril 07, 2026 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Rodrigo Nogués
Olimpia
Nogués: “Vamos a hacer todo lo posible para estar a la altura”
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, charló con la prensa en la previa de su viaje a Santiago de Chile en donde el club franjeado realizará este miércoles su estreno en la Copa Sudamericana frente al Audax Italiano, desde las 21:00, en el estadio Bicentenario.
Abril 07, 2026 05:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Sánchez
Olimpia
“Pelearla es una ilusión muy grande que tenemos”: Sánchez sobre la Sudamericana
Olimpia debuta el miércoles en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y su entrenador Pablo Sánchez indicó que “pelearla es una ilusión muy grande que tenemos”.
Abril 07, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más