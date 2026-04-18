18 abr. 2026
Olimpia

Sánchez definirá el equipo de Olimpia

El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, definirá en el último ensayo de hoy el equipo para el clásico.

Abril 18, 2026 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Sánchez

Pablo Sánchez disputará su segundo superclásico.

Foto: Gentileza - Olimpia

El equipo franjeado trabaja sin pausa, pero de forma liviana, para lo que será el compromiso frente a Cerro Porteño, al que en caso de batir en Sajonia se acercará más a su título 48 en el fútbol paraguayo, ya que le sacará 9 puntos al Ciclón de Barrio Obrero.

El entrenador Pablo Sánchez saldrá con todo el potencial en el estadio Defensores del Chaco. Ayer solo hizo trabajo de recuperación tras el empate contra Barracas Central, por la Copa Sudamericana, pero Vitamina apostará por un mediocampo con buen pie, siendo el más retrasado en esa línea el capitán Richard Ortiz. Hoy, desde las 18:00, en el último entrenamiento, el técnico confirmará el equipo. Antes atenderá a la prensa.

El posible onceno sería con Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

En la previa del duelo, el club homenajeará a su capitán Richard Ortiz por completar las 500 presentaciones con el Decano.

Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HFv7QfBXMAAff3_.jpeg
Olimpia
Duro palo de Vitamina al arbitraje
Pablo Sánchez cuestionó la línea arbitral en el partido frente a Rubio Ñu y calificó como “una vergüenza” el penal sancionado contra el Franjeado.
Abril 13, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
20260413_085443.jpg
Olimpia
Coto Nogués pide Selección para Richard Sánchez
Rodrigo Coto Nogués, presidente de Olimpia, pidió Selección para el mediocampista Richard Sánchez, de gran presente en el puntero del torneo Apertura.
Abril 13, 2026 08:56 a. m.
 · 
Redacción D10
HFvICwZXcAA76_D.jpeg
Olimpia
El viral gol de Sebastián Ferreira
VIDEO. Realmente el fútbol tiene muchas situaciones particulares y el tanto de Seba Ferreira se sumó a la lista.
Abril 13, 2026 08:40 a. m.
 · 
Redacción D10
20260411_103946.jpg
Olimpia
Olimpia parte al Este con novedades
Olimpia, líder del Torneo Apertura 2026, viaja hoy rumbo a Ciudad del Este en donde defenderá la diferencia en la tabla contra Rubio Ñu, desde las 18:15.
Abril 11, 2026 10:42 a. m.
 · 
Redacción D10
rodrigo nogués richard ortiz.jpg
Olimpia
Nogués ensalza al capitán: “Gracias por tu fidelidad con la Franja”
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, resaltó al capitán Richard Ortiz, quien completó 500 partidos con la camiseta franjeada.
Abril 09, 2026 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-AUDAX-OLIMPIA
Olimpia
“Es un buen comienzo de Copa”, afirma Vitamina Sánchez
Pablo Sánchez analizó la victoria de visitante de Olimpia y calificó el resultado como “un buen comienzo”.
Abril 09, 2026 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más