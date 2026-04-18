Sánchez definirá el equipo de Olimpia

El equipo franjeado trabaja sin pausa, pero de forma liviana, para lo que será el compromiso frente a Cerro Porteño, al que en caso de batir en Sajonia se acercará más a su título 48 en el fútbol paraguayo, ya que le sacará 9 puntos al Ciclón de Barrio Obrero.

El entrenador Pablo Sánchez saldrá con todo el potencial en el estadio Defensores del Chaco. Ayer solo hizo trabajo de recuperación tras el empate contra Barracas Central, por la Copa Sudamericana, pero Vitamina apostará por un mediocampo con buen pie, siendo el más retrasado en esa línea el capitán Richard Ortiz. Hoy, desde las 18:00, en el último entrenamiento, el técnico confirmará el equipo. Antes atenderá a la prensa.

El posible onceno sería con Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

En la previa del duelo, el club homenajeará a su capitán Richard Ortiz por completar las 500 presentaciones con el Decano.