El hermoso detalle de Olimpia para Ortiz

Richard Ortiz fue homenajeado este domingo en la previa al superpclásico por alcanzar la gran cifra de 500 partidos con la institución. El mediocampista vivió un momento especial, donde además primó un gran gesto de la directiva.

A parte de la camiseta especial y la bienvenida del legendario Ever Almeida al “club de los 500”, unos 10 niños de formativas y la Academia ingresaron al césped portando cada uno, un trofeo que ganó Ortiz en su servicio en Para Uno.

La selección de los jugadores no fue al azar, ya que todos los elegidos juegan en la posición de Richard Ortiz, detalló el departamento de prensa del elenco de Para Uno.