15 abr. 2026
Olimpia

Duro palo de Vitamina al arbitraje

Pablo Sánchez cuestionó la línea arbitral en el partido frente a Rubio Ñu y calificó como “una vergüenza” el penal sancionado contra el Franjeado.

Abril 13, 2026 09:25 a. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Sánchez mandó un mensaje al arbitraje.

Foto: Prensa - Olimpia

El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, habló con dureza en la conferencia de prensa tras la victoria sobre Rubio Ñu en la fecha 16 del torneo Apertura 2026. El DT calificó como “una vergüenza” el penal cobrado contra el Decano y pidió mayor compromiso del arbitraje en la recta final del torneo.

“Una locura el penal que nos cobran, los árbitros tienen que tener criterio porque dentro del área van a ver toques, hay toques, pero que ese toque provoque semejante caída. Que tengan más criterio”, empezó su descargo.

“Yo no me enojo nunca con los árbitros y lo digo hoy ganando y con un penal que yo sabía que se pateaba, se terminaba y lo íbamos a ganar igual. Y la verdad que es una vergüenza el penal que cobran”, disparó.

MENSAJE. Sánchez se dirigió a los árbitros y les pidió un compromiso en esta recta final del torneo Apertura en pos del desarrollo del juego limpio.

“Necesitamos que se equivoquen lo menos posible y es muy importante para el desarrollo de un juego limpio. Pido eso y ojalá suceda sobretodo. Tenemos un grado de preocupación con respecto a ese tema”, tiró.

IMPORTANTE. Respecto al triunfo, resaltó la importancia del resultado que les permite estirar la ventaja sobre Cerro Porteño, pero además ilusionarse con la propuesta del equipo. Según resaltó que el plantel tuvo varios recambios e de igual forma rindió en gran nivel.

“Hoy hicimos 7 cambios, el equipo volvió a responder, jugamos muy bien, tuvimos posesión, mucha situaciones de gol, para mi gusto podríamos haber definido antes y nos terminamos el partido con un penal en contra que nos hubiera dejado un mal sabor de boca”, subrayó.

Ahora el Decano se enfoca en el partido de Copa Sudamericana que será el miércoles 15 de abril, a las 21.00, frente al Barracas Central de Argentina por la segunda fecha del Grupo G.

Vitamina Sánchez Torneo Apertura Olimpia
Redacción D10
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