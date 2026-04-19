Emotivo reconocimiento para Richard Ortiz

Richard Ortiz, jugador de Olimpia, tuvo un momento especial en la previa al superclásico que se disputa este domingo en el estadio Defensores del Chaco y correspondiente a la fecha 17 del torneo Apertura 2026.

El mediocampista, múltiple campeón y protagonista de varios momentos para la historia de los superclásicos, alcanzó la cifra de 500 partidos con la institución franjeada y recibió una camiseta especial de la mano del presidente del club, Rodrigo Nogués.

Ortiz estuvo acompañado por los directivos y por sus padres, su esposa y sus hijos, posando con el reconocimiento sobre el gramado del principal estadio de Sajonia. La nota de color estuvo con la presencia de Ever Hugo Almeida, histórico del club, quien le dio la bienvenida al jugador al “club de los 500".