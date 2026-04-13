15 abr. 2026
Olimpia

Sebastián Ferreira, contento por los goles

Sebastián Ferreira, delantero de Olimpia que facturó por duplicado ante Rubio Ñu, se refirió a sus tantos y dio una peculiar respuesta acerca del gol viral que convirtió con el rostro.

Abril 13, 2026 10:24 a. m. • 
Por Redacción D10
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Sebastián Ferreira convirtió un gol totalmente inesperado y jocoso.

Prensa Olimpia

Sebastián Ferreira habló para la televisión luego del triunfo de Olimpia por 2-0 ante Rubio Ñu con un doblete suyo, el segundo de una manera muy jocosa, con el rostro tras un despeje de Fernando Chapa Martínez.

El delantero franjeado no ocultó su alegría por conseguir los goles para el triunfo clave de su equipo. “Tardaron los goles para volver, ahora estoy contento”, comenzó diciendo.

Sobre su primer gol, tras gran pase de Richard Sánchez, el delantero destacó que esa conexión se dio desde las inferiores. “Estábamos hablando que en Villeta teníamos varios goles iguales”, recordó.

Consultado sobre el segundo gol, Sebas dio una respuesta jocosa. “Me dolió, pero por suerte puse bien la cara para que vaya adentro”, tiró entre risas.

Por último habló de los goles. “Siempre traté de aportar lo mío, esta vez se dieron los goles y la competencia que tengo con los compañeros es muy sana”, destacó.

Por último habló de los dos partidos que tendrá por delante Olimpia. “Tenemos una final el miércoles con Barracas Central y luego el clásico el domingo, son partidos que uno no se quiere perder”, concluyó.

Sebastián Ferreira Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
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