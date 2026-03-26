26 mar. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez define el equipo para medir al Gallo

Olimpia se prepara para enfrentar al 2 de Mayo, en el estadio Defensores del Chaco, el sábado, desde las 18:30, por la fecha 13 del Apertura.

Marzo 26, 2026 07:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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Una opción. El ofensivo Iván Leguizamón podría reaparecer en el onceno de Vitamina Sánchez para medir al Gallo Norteño.

El entrenador argentino Pablo Sánchez, que hoy definirá el onceno en el ensayo futbolístico de la tarde, tendrá que realizar modificaciones importantes en el equipo por las bajas sufridas en todas las zonas del campo.

La última deserción confirmada en campamento franjeado es la del central uruguayo Bryan Bentaberry, que se perderá el juego contra el Gallo Norteño por lesión.

Esta situación permitiría el ingreso de Juan Vera, como acompañante de Mateo Gamarra en la última línea del equipo, en donde se verá por primera vez al portero uruguayo Sebastián Lentinelly.

A su vez, Iván Leguizamón también se perfila como titular, en reemplazo de Eduardo Delmás, quien se encuentra en Brasil al servicio de la Albirroja Sub 20.

CIFRA. 5 partidos jugados lleva Iván Leguizamón con la camiseta de Olimpia en el Apertura 2026. Tiene un gol en el torneo.

Olimpia Vitamina Sánchez Torneo Apertura
Redacción D10
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