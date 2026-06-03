03 jun. 2026
Olimpia

Vitamina para rato: Sánchez, hasta finales del 2027

Pablo Vitamina Sánchez acordó la extensión su contrato con el Decano tras un gran presente local e internacional.

Junio 03, 2026 02:35 p. m.
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Pablo Vitamina Sánchez, técnico campeón con Olimpia.

Foto: APF.

Olimpia acordó la renovación del contrato de su director técnico Pablo Vitamina Sánchez, quien extenderá su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027.

El entrenador, que inicialmente tenía contrato vigente hasta fin de año, acordó la continuidad del proyecto deportivo tras una etapa positiva al frente del Decano. La decisión refuerza la apuesta de la directiva por la estabilidad en el banco de suplentes y la consolidación de una idea de juego a largo plazo.

Vitamina Sánchez atraviesa un presente destacado en el fútbol paraguayo, luego de consagrarse campeón del torneo local con Olimpia, logro que reafirmó el buen momento del equipo bajo su conducción. A esto se suma la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde el conjunto franjeado mantiene la ilusión de seguir avanzando a nivel internacional.

La extensión del contrato hasta 2027 no solo asegura la continuidad del proceso, sino que también refleja la confianza del club en el trabajo del cuerpo técnico, en un contexto de exigencia constante tanto en el plano local como continental.

Con esta renovación, Olimpia busca sostener una base sólida para los próximos años, con Pablo Sánchez como principal conductor de un proyecto que apunta a seguir compitiendo por títulos y mantener protagonismo en el escenario sudamericano.

Pablo Sánchez Olimpia Rodrigo Nogués
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