31 may. 2026
Olimpia

Misión: Avanzar por primera vez a cuartos

Olimpia tiene ante sí una oportunidad histórica en la Sudamericana 2026. Luego de una sólida fase de grupos que lo depositó directamente en los octavos, el Decano buscará romper una barrera que nunca pudo superar en el certamen continental: Alcanzar por primera vez los cuartos.

Mayo 31, 2026 08:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ofensivos. Sebastián Ferreira y Hugo Sandoval, delanteros del equipo de Olimpia.

El Franjeado ya conoce el camino que deberá recorrer. Su rival en los octavos saldrá del playoff entre Independiente Medellín y Vasco da Gama. El ganador de ese enfrentamiento será el adversario de Olimpia en la ronda de los 16 mejores.

Hasta hoy, la mejor participación de Olimpia en la Sudamericana ha sido llegar a los octavos, instancia que alcanzó en varias oportunidades, pero sin lograr dar el salto a los cuartos. La edición 2026 le presenta una nueva oportunidad para cambiar esa historia.

El equipo dirigido por Pablo Sánchez consiguió avanzar como líder de grupo y tendrá, además la ventaja de definir la serie de octavos de local, un factor que puede resultar determinante en una competencia tan exigente.

Vuelve Pedro Zarza

Uno de los nombres que volverá a ponerse la camiseta de Olimpia para el segundo semestre es Pedro Zarza, quien regresa tras su paso a préstamo por Sportivo Trinidense. El joven atacante fue solicitado expresamente por el entrenador Pablo Vitamina Sánchez, que considera que puede convertirse en una pieza importante dentro de la rotación del equipo franjeado.

CIFRA. 48 goles anotó Olimpia en el primer semestre del año (37 en el Torneo Apertura y 11 en la Sudamericana).

Olimpia Copa Sudamericana
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