22 may. 2026
Olimpia

Óscar Vicente Scavone: “Estamos muy bien”

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, se refirió a la actualidad del conjunto franjeado, campeón del Apertura y que se encuentra a un paso de su clasificación a octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

Mayo 22, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia.

Foto: Fernando Franceschelli - ÚH

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre el gran presente que vive el Decano, campeón del torneo Apertura y líder de su grupo en la Conmebol Sudamericana.

Sobre el último partido con victoria 3-1 ante Vasco Da Gama, Scavone dio a conocer su satisfacción. “Me encantó el último partido, en ningún momento Olimpia perdió el orden. Estamos muy bien”, indicó. “Yo creo que es fundamental el cuerpo técnico de Vitamina, impusieron adentro una mentalidad ganadora”, añadió.

Consultado acerca de los delanteros de Olimpia, Óscar Vicente opinó de cada uno. “Seba Ferreira es un goleador nato en cualquier momento va entrar en racha de meter goles. Adrián Alcaraz no estuvo con suerte ante Vasco pero es muy importante y Hugo Sandoval estuvo espectacular”, declaró.

Siguiendo con el tema delanteros, Óscar Vicente respondió al rumor que vincula a Gabriel Ávalos como delantero franjeado para el segundo semestre. “Gabriel Ávalos me gusta mucho, es un jugador de peso. Termina su contrato en 2027 con Independiente, hay que ver”, dijo.

También respaldó a Derlis González, quien sigue en etapa de recuperación. “Tenemos en espera a Derlis González, hay que apoyarlo muchísimo”, mencionó.

Por último habló del partido de la próxima semana ante Audax Italiano donde Olimpia se jugará la clasificación como líder del grupo en la Sudamericana. “Da gusto ir a ver al Olimpia en este momento, yo creo que va a ir mucha gente. A mi criterio Audax es el rival más difícil de este grupo”, concluyó.

Óscar Vicente Scavone Olimpia Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
8_67324561.jpg
Olimpia
Julio Cáceres, entre el amor y el agradecimiento infinito al Olimpia
Julio César Cáceres tiene con Olimpia una historia maravillosa. Debutó como profesional en Para Uno, en el 2000, y dos décadas después puso fin a una carrera extraordinaria, también vestido con la franja azabache.
Mayo 19, 2026 02:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira_Gastón Olveira........_57853064.jpg
Olimpia
El Decano no puede fallar ante Vasco
El Decano define su once titular para el duelo de mañana a estadio lleno ante Vasco por la Suda.
Mayo 19, 2026 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
riyaa.jpg
Olimpia
Olimpia pierde a tres figuras para la “final” ante Vasco da Gama
Olimpia afronta un duelo decisivo ante Vasco da Gama con tres ausencias de peso que obligan a Vitamina Sánchez a rearmar el equipo.
Mayo 18, 2026 08:49 p. m.
Richard Ortiz
Olimpia
Olimpia recupera a su capitán
Para el encuentro clave frente al Vasco da Gama, por Copa Sudamericana, Olimpia podrá contar con su capitán, el volante Richard Ortiz.
Mayo 18, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
doskdd.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Fundamental en la parte anímica”
El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, destacó el valor anímico que tuvo la victoria de su equipo por 3-2 frente a Recoleta.
Mayo 15, 2026 03:54 p. m.
Captura.JPG
Olimpia
La Copa Fiestas Mayas, el primer trofeo del Olimpia
En el mes de mayo de 1909, don William Paats organizó una serie de competencias junto con el Gobierno Nacional en homenaje a las fiestas patrias de la independencia. Bajo el nombre de Fiestas Mayas, el evento reunió distintas disciplinas deportivas, como atletismo, ciclismo y el fútbol, con la participación de clubes históricos como; Guaraní, Nacional, Libertad, Atlántida, Mbiguá y el Club Olimpia.
Mayo 14, 2026 10:40 a. m.
Carga Más