Óscar Vicente Scavone: “Estamos muy bien”

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre el gran presente que vive el Decano, campeón del torneo Apertura y líder de su grupo en la Conmebol Sudamericana.

Sobre el último partido con victoria 3-1 ante Vasco Da Gama, Scavone dio a conocer su satisfacción. “Me encantó el último partido, en ningún momento Olimpia perdió el orden. Estamos muy bien”, indicó. “Yo creo que es fundamental el cuerpo técnico de Vitamina, impusieron adentro una mentalidad ganadora”, añadió.

Consultado acerca de los delanteros de Olimpia, Óscar Vicente opinó de cada uno. “Seba Ferreira es un goleador nato en cualquier momento va entrar en racha de meter goles. Adrián Alcaraz no estuvo con suerte ante Vasco pero es muy importante y Hugo Sandoval estuvo espectacular”, declaró.

Siguiendo con el tema delanteros, Óscar Vicente respondió al rumor que vincula a Gabriel Ávalos como delantero franjeado para el segundo semestre. “Gabriel Ávalos me gusta mucho, es un jugador de peso. Termina su contrato en 2027 con Independiente, hay que ver”, dijo.

También respaldó a Derlis González, quien sigue en etapa de recuperación. “Tenemos en espera a Derlis González, hay que apoyarlo muchísimo”, mencionó.

Por último habló del partido de la próxima semana ante Audax Italiano donde Olimpia se jugará la clasificación como líder del grupo en la Sudamericana. “Da gusto ir a ver al Olimpia en este momento, yo creo que va a ir mucha gente. A mi criterio Audax es el rival más difícil de este grupo”, concluyó.