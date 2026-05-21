20 may. 2026
Olimpia

Mateo Gamarra, expectante al llamado de Alfaro

Mateo Gamarra, una de las figuras de Olimpia en el triunfo ante Vasco Da Gama, reconoció estar atento a algún llamado de Gustavo Alfaro.

Mayo 20, 2026 10:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Mateo Gamarra, defensor de Olimpia.

Foto: José Bogado - ÚH

Mateo Gamarra fue clave para la victoria de Olimpia ante Vasco da Gama por 3-1, no solo por el gol sino por el enorme trabajo defensivo.

En zona mixta, Mateo Gamarra charló con los medios. “Es un triunfo clave para nosotros por el objetivo que nos propusimos en Enero, queremos cerrar de la mejor manera del semestre”, arrancó diciendo.

Para el defensor franjeado, el triunfo fue clave. “Lo necesitábamos para darle una alegría a la gente, muy contento por la victoria”, indicó.

Consultado sobre si sueña con estar en el Mundial, Mateo fue sincero. “Siempre estoy latente a algún llamado. Si no se da ahora, será en un futuro pronto”, sentenció.

