Mateo Gamarra, expectante al llamado de Alfaro

Mateo Gamarra fue clave para la victoria de Olimpia ante Vasco da Gama por 3-1, no solo por el gol sino por el enorme trabajo defensivo.
En zona mixta, Mateo Gamarra charló con los medios. “Es un triunfo clave para nosotros por el objetivo que nos propusimos en Enero, queremos cerrar de la mejor manera del semestre”, arrancó diciendo.
Para el defensor franjeado, el triunfo fue clave. “Lo necesitábamos para darle una alegría a la gente, muy contento por la victoria”, indicó.
Consultado sobre si sueña con estar en el Mundial, Mateo fue sincero. “Siempre estoy latente a algún llamado. Si no se da ahora, será en un futuro pronto”, sentenció.
LLEGÓ EL EMPATE DEL DECANO— DSPORTS (@DSports) May 20, 2026
Gran anticipo de Mateo Gamarra en el córner y Olimpia llegó a la igualdad en el partido a Vasco da Gama.
En el Defensores del Chaco están 1-1 y, por ahora, ambos equipos comparten la cima del grupo G de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/ljzRZD1k9o