26 may. 2026
Olimpia

El DT Sánchez tiene bajas y dudas para medir a Audax

Olimpia ultima detalles para el decisivo compromiso de mañana frente a Audax Italiano por la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Mayo 26, 2026 07:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo vitamina sanchez

Rompecabezas. Sánchez definirá equipo en la última práctica.

El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco (19:00) y será clave para definir la clasificación directa a los octavos de final de la competencia.

El Decano llega como líder del grupo con 10 puntos y depende de sí mismo para asegurar el primer lugar.

El entrenador “Vitamina” Sánchez tiene dos bajas confirmadas: El central uruguayo Bryan Bentaberry, por acumulación de tarjetas amarillas y Richard Ortiz a raíz de la lesión que lo aqueja. Mientras que Richard Sánchez e Iván Leguizamón siguen siendo dudas para el citado juego copero ante los chilenos.

Olimpia Vitamina Sánchez Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ferca.jpg
Olimpia
Olimpia, con equipo confirmado para medir a Vasco da Gama
Olimpia tiene onceno totalmente definido para el vital partido ante Vasco da Gama desde las 19:00 en Sajonia.
Mayo 20, 2026 05:35 p. m.
rric.jpg
Olimpia
Olimpia actualizó el estado de sus futbolistas lesionados
Olimpia dio detalles sobre las lesiones de Lucas Morales, Richard Sánchez, Iván Leguizamón y Richard Ortiz, quienes continúan trabajando de forma diferencia.
Mayo 19, 2026 05:25 p. m.
8_67324561.jpg
Olimpia
Julio Cáceres, entre el amor y el agradecimiento infinito al Olimpia
Julio César Cáceres tiene con Olimpia una historia maravillosa. Debutó como profesional en Para Uno, en el 2000, y dos décadas después puso fin a una carrera extraordinaria, también vestido con la franja azabache.
Mayo 19, 2026 02:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira_Gastón Olveira........_57853064.jpg
Olimpia
El Decano no puede fallar ante Vasco
El Decano define su once titular para el duelo de mañana a estadio lleno ante Vasco por la Suda.
Mayo 19, 2026 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
riyaa.jpg
Olimpia
Olimpia pierde a tres figuras para la “final” ante Vasco da Gama
Olimpia afronta un duelo decisivo ante Vasco da Gama con tres ausencias de peso que obligan a Vitamina Sánchez a rearmar el equipo.
Mayo 18, 2026 08:49 p. m.
Richard Ortiz
Olimpia
Olimpia recupera a su capitán
Para el encuentro clave frente al Vasco da Gama, por Copa Sudamericana, Olimpia podrá contar con su capitán, el volante Richard Ortiz.
Mayo 18, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más