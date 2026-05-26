El DT Sánchez tiene bajas y dudas para medir a Audax

El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco (19:00) y será clave para definir la clasificación directa a los octavos de final de la competencia.

El Decano llega como líder del grupo con 10 puntos y depende de sí mismo para asegurar el primer lugar.

El entrenador “Vitamina” Sánchez tiene dos bajas confirmadas: El central uruguayo Bryan Bentaberry, por acumulación de tarjetas amarillas y Richard Ortiz a raíz de la lesión que lo aqueja. Mientras que Richard Sánchez e Iván Leguizamón siguen siendo dudas para el citado juego copero ante los chilenos.