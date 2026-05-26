26 may. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez, confiado en cerrar el semestre perfecto

El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, apunta a conseguir un triunfo ante Audax Italiano, para asegurar el pase a los octavos de final de la Sudamericana.

Mayo 26, 2026 06:28 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia.

Foto: Gentileza

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia, analizó el cierre de semestre con el compromiso que animará ante Audax Italiano por la Sudamericana, este miércoles 26 de mayo a las 19:00.

“Se termina un semestre muy bueno, pero falta el último pasito, que lo vamos a salir a buscar, ya conseguimos el campeonato que era uno de los grandes objetivos y ahora tenemos la responsabilidad de conseguir el segundo en casa”, analizó el estratega ante la chance de cerrar primeros en su serie y asegurar el pase a los octavos.

Con respecto al equipo titular, Sánchez explicó: “La única duda es el marcador por derecha, quien llega mejor entre Vargas y Vera, pero el resto ya lo tengo más que definido”, agregando: “Entrenamos para no ser superados por el rival, y ahora tenemos la responsabilidad de ganar el partido, no somos de conformarnos con el empate por que puede salir muy mal”.

Acerca de cómo se puede presentar el juego, el DT apuntó: “Esperamos un partido en el que el rival va a salir a buscar, juegan bien, ya nos lo demostró en Santiago, así que hay que tener precauciones”.

Analizando como arriba el grupo al último juego del semestre, “Vitamina” remarcó: “Estamos muy bien, y los jugadores están bien, si bien no contamos con los dos Richard (Ortíz y Sánchez) y con Leguizamón (Iván), el grupo en general se encuentra de muy buena forma”.

Vitamina Sánchez Copa Sudamericana Audax Italiano
Redacción D10
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