Vitamina Sánchez explica lo sucedido con Alejandro Silva

Olimpia superó 3-1 a Audax Italiano por la última fecha de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana y avanzó a octavos de final como líder, lo que significó una gran alegría para la afición franjeada.

En conferencia de prensa, Pablo Vitamina Sánchez se refirió al partido y a la polémica que saltó en las horas previas al partido con Audax Italiano donde estuvo inclucrado en un episodio con el uruguayo Alejandro Silva que rescindió su contrato con el club.

“Terminamos el semestre con los objetivos cumplidos, estamos contentos y satisfechos. Ver a la gente y los jugadores felices no tienen precio”, arrancó diciendo el estratega franjeado. “Parte del logro tiene que ver con el compromiso en cada partido, entrenamiento”, añadió.

Sobre los objetivos del primer semestre, Vitamina dejó en claro que se alcanzaron los mismos. “Llegamos con esta obligación de ser campeones del apertura y pasar a octavos, es un club que te obliga a esto”, manifestó.

Por último habló de lo sucedido con Alejandro Silva, que rescindió su contrato con el club. “Hablé con Ale Silva, le comenté que sus posibilidades serán nulas para el semestre que viene porque otros tendrán prioridad”, se limitó a contestar dando por finalizada la polémica.