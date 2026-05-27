27 may. 2026
Olimpia

Olimpia impone la lógica, vence en casa y clasifica primero a octavos

El Decano derrotó a Audax Italiano de Chile por 3-1 en el Defensores del Chaco, para poder cerrar un semestre perfecto.

Mayo 27, 2026 08:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Quintana festeja en Olimpia.

Olimpia impuso la lógica en Copa, al superar sin sobresaltos al Audax Italiano de Chile, cerrando con victoria por 3-1 el semestre, en donde todo salió a pedir de boca, con la consagración en el Apertura y el avance a los octavos de final, con importante recaudación.

Como guión repetido, el Franjeado necesitó recibir un primer golpe para reaccionar, ya que en la primera parte careció de precisión en los metros finales, chocando con la frustración del juego por momentos desesperado y sin mucha profundidad.

Recién en la complementaria, y con la desventaja, el Decano impuso carácter, para empujar con determinación y en una ráfaga de juego intenso revertir el marcador y desatar la alegría, a una hinchada que acompaño en un número importante y empujó con el aliento.

Olimpia liquidó el trámite con jerarquía, pero quedando por corregir para lo que se viene, la iniciativa precisa para prevalecer de arranque en el juego, algo pendiente en algunos compromisos de la Copa. El Decano tendrá tiempo para planificar y armar el proyecto de cara al segundo semestre, en donde el camino ya no tiene margen para el error.

Copa Sudamericana
