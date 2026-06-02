El lateral que aparece en el radar de Olimpia

Olimpia ya dio vuelta de página luego de lo que fue la consagración del torneo Apertura y ya va pensando en refuerzos de cara al segundo semestre donde tendrá la disputa del torneo Clausura y los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

Pablo Vitamina Sánchez habría solicitado la incorporación del lateral chileno Dilan Zúñiga (29), actualmente en Palestino y que fue dirigido por el entrenador franjeado en el 2023/24 cuando coincidieron en el cuadro chileno.

Andrés Fernández, periodista chileno, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, donde explicó la situación del futbolista pretenido por Olimpia. “Dilan Zuñiga es un lateral por izquierda pero también puede jugar por derecha, aquí el fútbol chileno no para y seguirá jugando con Palestino la Copa Chile”, indicó.

También se refirió a la situación contractual del jugador de 29 años. “Olimpia deberá negociar por Dilan Zuñiga porque tiene contrato hasta el 2028 con Palestino”, concluyó.