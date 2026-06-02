02 jun. 2026
Olimpia

El lateral que aparece en el radar de Olimpia

Un lateral chileno, conocido por el entrenador Pablo Vitamina Sánchez, se encuentra en el radar de Olimpia de cara al segundo semestre del año.

Junio 02, 2026 12:34 p. m. • 
Por Redacción D10
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Dilan Zuñiga, futbolista chileno que está en el interés de Olimpia.

Olimpia ya dio vuelta de página luego de lo que fue la consagración del torneo Apertura y ya va pensando en refuerzos de cara al segundo semestre donde tendrá la disputa del torneo Clausura y los octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

Pablo Vitamina Sánchez habría solicitado la incorporación del lateral chileno Dilan Zúñiga (29), actualmente en Palestino y que fue dirigido por el entrenador franjeado en el 2023/24 cuando coincidieron en el cuadro chileno.

Andrés Fernández, periodista chileno, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, donde explicó la situación del futbolista pretenido por Olimpia. “Dilan Zuñiga es un lateral por izquierda pero también puede jugar por derecha, aquí el fútbol chileno no para y seguirá jugando con Palestino la Copa Chile”, indicó.

También se refirió a la situación contractual del jugador de 29 años. “Olimpia deberá negociar por Dilan Zuñiga porque tiene contrato hasta el 2028 con Palestino”, concluyó.

Vitamina Sánchez Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
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