28 may. 2026
Olimpia

Rodrigo Nogués: “Logramos sellar un semestre perfecto”

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, destacó que los objetivos del primer semestre se cumplieron y que irán por más a nivel local e internacional con la Conmebol Sudamericana.

Mayo 28, 2026 12:54 p. m. • 
Por Redacción D10
RODRIGO NOGUES_66922225.jpg

Rodrigo Coto Nogués, presidente de Olimpia.

Olimpia derrotó por 3-1 a Audax Italiano y selló su pasaporte a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana como líder de su grupo. Algo que terminó de completar los objetivos del primer semestre, según lo dicho por el presidente Rodrigo Nogués.

Coto conversó este mediodía con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM. “Yo creo que el 1 a 0 en contra fue injusto para el desarrollo del partido. Nosotros tuvimos muchísimas chances también para convertir. Por suerte, el golazo de Coyote abrió el camino para lo que vino después”, comenzó diciendo acerca del partido ante los chilenos.

Sobre el primer semestre, Coto manifestó que se cumplieron con los mismos. “Logramos sellar un semestre perfecto con la clasificación a octavos de la Sudamericana y el título de campeón del Apertura”, aseguró.

Sobre lo que se viene luego del Mundial, Coto no mostró conformismo. “Vamos a encarar con todo el Clausura y tratar de llegar lo más lejos posible en Copa Sudamericana”, indicó.

La planificación estará fijada de la mano del entrenador Pablo Vitamina Sánchez. “Esta tarde, tenemos una reunión de planificación con Vitamina”, reveló.

Consultado sobre la posibilidad del retorno de Alan Wlk, goleador de Recoleta de gran semestre con el elenco funebrero, Coto explicó: “Es una posibilidad real, Olimpia es dueño del 50% del pase. Tendré una reunión con Luis Vidal (presidente de Recoleta) y el jugador”, detalló.

Por último habló de las chances de sumar a Gabriel Ávalos luego del Mundial. “A Gabriel le gusta la idea de venir al país, tiene familia olimpista y eso ayuda”, sentenció.

Rodrigo Nogués Vitamina Sánchez Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia
Óscar Vicente Scavone: “Estamos muy bien”
Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, se refirió a la actualidad del conjunto franjeado, campeón del Apertura y que se encuentra a un paso de su clasificación a octavos de final de la Conmebol Sudamericana.
Mayo 22, 2026 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20260520-WA0276.jpg
Olimpia
Mateo Gamarra, expectante al llamado de Alfaro
Mateo Gamarra, una de las figuras de Olimpia en el triunfo ante Vasco Da Gama, reconoció estar atento a algún llamado de Gustavo Alfaro.
Mayo 20, 2026 10:54 p. m.
 · 
Redacción D10
DSC_1978.JPG_67488059.jpeg
Olimpia
Coto Nogués: “Se mantuvo la calma para dar vuelta el resultado”
El presidente de Olimpia Rodrigo Nogués celebró la remontada ante Vasco da Gama y destacó la entrega, la calma y el espíritu colectivo mostrado por el equipo en una gran noche de Copa Sudamericana.
Mayo 20, 2026 10:35 p. m.
IMG-20260520-WA0274.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez, feliz por la victoria clave ante Vasco
Pablo Vitamina Sánchez, exteriorizó su felicidad por el enorme triunfo que sacó Olimpia ante Vasco da Gama por la Conmebol Sudamericana.
Mayo 20, 2026 10:24 p. m.
 · 
Redacción D10
ferca.jpg
Olimpia
Olimpia, con equipo confirmado para medir a Vasco da Gama
Olimpia tiene onceno totalmente definido para el vital partido ante Vasco da Gama desde las 19:00 en Sajonia.
Mayo 20, 2026 05:35 p. m.
rric.jpg
Olimpia
Olimpia actualizó el estado de sus futbolistas lesionados
Olimpia dio detalles sobre las lesiones de Lucas Morales, Richard Sánchez, Iván Leguizamón y Richard Ortiz, quienes continúan trabajando de forma diferencia.
Mayo 19, 2026 05:25 p. m.
Carga Más