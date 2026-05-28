Rodrigo Nogués: “Logramos sellar un semestre perfecto”

Olimpia derrotó por 3-1 a Audax Italiano y selló su pasaporte a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana como líder de su grupo. Algo que terminó de completar los objetivos del primer semestre, según lo dicho por el presidente Rodrigo Nogués.

Coto conversó este mediodía con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM. “Yo creo que el 1 a 0 en contra fue injusto para el desarrollo del partido. Nosotros tuvimos muchísimas chances también para convertir. Por suerte, el golazo de Coyote abrió el camino para lo que vino después”, comenzó diciendo acerca del partido ante los chilenos.

Sobre el primer semestre, Coto manifestó que se cumplieron con los mismos. “Logramos sellar un semestre perfecto con la clasificación a octavos de la Sudamericana y el título de campeón del Apertura”, aseguró.

Sobre lo que se viene luego del Mundial, Coto no mostró conformismo. “Vamos a encarar con todo el Clausura y tratar de llegar lo más lejos posible en Copa Sudamericana”, indicó.

La planificación estará fijada de la mano del entrenador Pablo Vitamina Sánchez. “Esta tarde, tenemos una reunión de planificación con Vitamina”, reveló.

Consultado sobre la posibilidad del retorno de Alan Wlk, goleador de Recoleta de gran semestre con el elenco funebrero, Coto explicó: “Es una posibilidad real, Olimpia es dueño del 50% del pase. Tendré una reunión con Luis Vidal (presidente de Recoleta) y el jugador”, detalló.

Por último habló de las chances de sumar a Gabriel Ávalos luego del Mundial. “A Gabriel le gusta la idea de venir al país, tiene familia olimpista y eso ayuda”, sentenció.