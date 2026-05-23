Vitamina Sánchez: “Hicimos un gran torneo”

Olimpia derrotó 2-1 a Luqueño en la última fecha del torneo Apertura, lo que puso punto final a la participación del campeón en el presente certamen.
Pablo Vitamina Sánchez, entrenador franjeado, habló en conferencia de prensa en Itauguá. “Siempre se le quiere ganar al campeón, sabíamos que iba a ser un partido difícil”, comenzó diciendo.
El técnico campeón hizo un balance tras el cierre franjeado en el campeonato. “Hicimos un gran torneo, logramos con antelación el título, cuando estemos de vacaciones o más adelante se va valorar mucho este torneo. Para mí es un orgullo haber sido partícipe”, declaró.
Sobre el retorno a las canchas de Derlis González, Vitamina no ocultó su alegría. “Nos dio mucha satisfacción que Derlis haya sumado minutos. Siempre fue muy positivo, generoso conmigo desde su experiencia, encontré una parte humana muy importante”, reveló.
Acerca de Sebastián Quintana, mediocampista de Olimpia cedido a préstamo ante Luqueño, Vitamina evaluó. “Es un jugador muy interesante, vamos a evaluar su caso, probablemente se quede con nosotros en el segundo semestre”, indicó.
Por último habló de los lesionados de cara al duelo de Conmebol Sudamericana ante Audax Italiano marcado para el miércoles 27 de mayo a las 19:00. “Richard Ortiz descartado, a Cachorro Sánchez lo vamos a poner a punto, pero si no está al 100 no lo vamos a arriesgar”, concluyó.