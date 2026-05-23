23 may. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez: “Hicimos un gran torneo”

Pablo Vitamina Sánchez, técnico del campeón Olimpia, hizo un análisis de lo que dejó el primer semestre luego del triunfo ante Luqueño en la última fecha del Apertura.

Mayo 23, 2026 07:33 p. m. • 
Por Redacción D10
20260523_193156.jpg

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia.

Olimpia derrotó 2-1 a Luqueño en la última fecha del torneo Apertura, lo que puso punto final a la participación del campeón en el presente certamen.

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador franjeado, habló en conferencia de prensa en Itauguá. “Siempre se le quiere ganar al campeón, sabíamos que iba a ser un partido difícil”, comenzó diciendo.

El técnico campeón hizo un balance tras el cierre franjeado en el campeonato. “Hicimos un gran torneo, logramos con antelación el título, cuando estemos de vacaciones o más adelante se va valorar mucho este torneo. Para mí es un orgullo haber sido partícipe”, declaró.

Sobre el retorno a las canchas de Derlis González, Vitamina no ocultó su alegría. “Nos dio mucha satisfacción que Derlis haya sumado minutos. Siempre fue muy positivo, generoso conmigo desde su experiencia, encontré una parte humana muy importante”, reveló.

Acerca de Sebastián Quintana, mediocampista de Olimpia cedido a préstamo ante Luqueño, Vitamina evaluó. “Es un jugador muy interesante, vamos a evaluar su caso, probablemente se quede con nosotros en el segundo semestre”, indicó.

Por último habló de los lesionados de cara al duelo de Conmebol Sudamericana ante Audax Italiano marcado para el miércoles 27 de mayo a las 19:00. “Richard Ortiz descartado, a Cachorro Sánchez lo vamos a poner a punto, pero si no está al 100 no lo vamos a arriesgar”, concluyó.

Vitamina Sánchez Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rric.jpg
Olimpia
Olimpia actualizó el estado de sus futbolistas lesionados
Olimpia dio detalles sobre las lesiones de Lucas Morales, Richard Sánchez, Iván Leguizamón y Richard Ortiz, quienes continúan trabajando de forma diferencia.
Mayo 19, 2026 05:25 p. m.
8_67324561.jpg
Olimpia
Julio Cáceres, entre el amor y el agradecimiento infinito al Olimpia
Julio César Cáceres tiene con Olimpia una historia maravillosa. Debutó como profesional en Para Uno, en el 2000, y dos décadas después puso fin a una carrera extraordinaria, también vestido con la franja azabache.
Mayo 19, 2026 02:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira_Gastón Olveira........_57853064.jpg
Olimpia
El Decano no puede fallar ante Vasco
El Decano define su once titular para el duelo de mañana a estadio lleno ante Vasco por la Suda.
Mayo 19, 2026 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
riyaa.jpg
Olimpia
Olimpia pierde a tres figuras para la “final” ante Vasco da Gama
Olimpia afronta un duelo decisivo ante Vasco da Gama con tres ausencias de peso que obligan a Vitamina Sánchez a rearmar el equipo.
Mayo 18, 2026 08:49 p. m.
Richard Ortiz
Olimpia
Olimpia recupera a su capitán
Para el encuentro clave frente al Vasco da Gama, por Copa Sudamericana, Olimpia podrá contar con su capitán, el volante Richard Ortiz.
Mayo 18, 2026 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
doskdd.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Fundamental en la parte anímica”
El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, destacó el valor anímico que tuvo la victoria de su equipo por 3-2 frente a Recoleta.
Mayo 15, 2026 03:54 p. m.
Carga Más