29 abr. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez anuncia cambios para medir a Vasco Da Gama

Pablo Vitamina Sánchez reveló que prepara cambios para enfrentar a Vasco Da Gama en territorio brasilero por la Conmebol Sudamericana.

Abril 29, 2026 12:28 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia.

Olimpia dio vuelta de página luego de la derrota en el clásico blanco y negro ante Libertad y ya tiene los ojos puestos en la Conmebol Sudamericana donde enfrentará a Vasco Da Gama este jueves a las 19:00 en Río de Janeiro por la fecha 3 del Grupo G.

El entrenador Pablo Vitamina Sánchez brindó una conferencia de prensa este miércoles al mediodía hablando de la actualidad de su equipo. “Vasco va a jugarse la vida, hay que entender el partido a partir de las necesidades del rival sin desconocer las nuestras”, comenzó diciendo.

Consultado sobre los cambios que se vendrán, Vitamina dio a conocer la razón. “Los cambios tienen que ver con el mal partido que hicimos, la acumulación de los partidos y el partido crucial ante Ameliano el domingo”, reveló.

Acerca de Romero Benítez, quien se perfila para ser titular ante Vasco, Vitamina indicó: “Romeo se transformó en uno de los extremos más peligrosos, son jugadores que no abundan, entonces hay que aprovechar su buen momento”.

Por último habló de la importancia del partido ante Vasco Da Gama. “Matemáticamente faltará mucho, pero si ganamos le sacaremos a Vasco una ventaja importante. Será alentador el panorama si traemos los tres puntos. El empate nos permitirá seguir como líderes en el grupo. Vamos pensando en todas las posibilidades”, concluyó.

Vitamina Sánchez Olimpia Copa Sudamericana
Redacción D10
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