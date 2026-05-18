18 may. 2026
Olimpia

Olimpia pierde a tres figuras para la “final” ante Vasco da Gama

Olimpia afronta un duelo decisivo ante Vasco da Gama con tres ausencias de peso que obligan a Vitamina Sánchez a rearmar el equipo.

Mayo 18, 2026 08:49 p. m.
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Richard Ortiz, baja obligada en Olimpia.

Foto: Club Olimpia.

Con varias bajas sensibles y la necesidad de sumar de a tres en el plano internacional, Olimpia ajusta detalles para afrontar un compromiso clave este miércoles frente a Vasco da Gama (19:00), en el estadio Defensores del Chaco, por Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Pablo Vitamina Sánchez llega condicionado por las ausencias de tres futbolistas importantes dentro de la estructura franjeada. El capitán Richard Ortiz quedó descartado a raíz de una lesión, al igual que Richard Sánchez e Iván Leguizamón, quienes tampoco estarán disponibles para el duelo internacional.

Las tres bajas representan un golpe importante para el Decano, especialmente por la experiencia y el peso que tienen dentro del plantel. Richard Ortiz, referente y líder futbolístico del equipo, venía siendo una pieza clave en el mediocampo, mientras que Richard Sánchez aportaba equilibrio y dinámica en la zona media. Por su parte, Iván Leguizamón era una de las alternativas ofensivas más desequilibrantes del plantel.

Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza variantes para rearmar el once titular de cara a un encuentro que puede resultar determinante en las aspiraciones decanas dentro del certamen continental. La posibilidad de apostar por futbolistas jóvenes o modificar el esquema táctico aparece como una de las opciones que maneja el entrenador.

Olimpia buscará hacerse fuerte en casa y sumar un resultado positivo frente a un rival de jerarquía como Vasco da Gama, en una noche que se anticipa de mucha exigencia en Sajonia. El apoyo de la afición franjeada también será un factor importante en un compromiso donde el margen de error comienza a reducirse.

El entrenador Pablo Sánchez brindará este martes una conferencia de prensa prevista para las 17:00, donde se espera que entregue mayores detalles sobre el estado físico de los jugadores lesionados y las posibles variantes para enfrentar al conjunto brasileño.

Olimpia Pablo Sánchez Richard Ortiz
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