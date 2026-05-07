07 may. 2026
Olimpia

Alfaro: “Sentíamos la necesidad de rectificarnos”

Juan Fernando Alfaro, jugador de Olimpia, habló tras lo que fue el agónico triunfo en Copa Sudamericana.

Mayo 07, 2026 11:40 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Decano trajo los puntos de Argentina.

Foto: @ClubOlimpia

El mediocampista de Olimpia, Juan Fernando Alfaro, analizó lo que fue la victoria sobre Barracas Central en el duelo de la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana que les permite seguir en la pelea por la clasificación. El Franjeado sintetizó lo que siente el plantel, más luego del resultado en Brasil.

“Sabíamos que era un equipo difícil como dijimos antes del partido. Un equipo duro, pero lo supimos llevar, supimos levantar un resultado negativo, veníamos de ser campeones en el torneo local y sentíamos la necesidad de rectificarnos en el torneo internacional”, expresó Alfaro en la TV.

“Fue un lindo resultado. Es lo que propone el rival (roce en el juego), nosotros nos vamos adaptando, que lo supimos jugar. Se picó de más por ahí, pero lo supimos llevar a cabo y creo que lo hicimos bien y terminamos llevando un buen resultado”, agregó.

Olimpia suma 7 unidades y empata en puntos con Vasco Da Gama. El Franjeado en la próxima jornada tendrá un duelo clave, de local, frente al conjunto brasileño, el miércoles 20 de mayo desde las 19.00.

Olimpia Juan Fernando Alfaro Copa Sudamericana
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