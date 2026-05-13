13 may. 2026
Olimpia

Esperan un estadio lleno ante Vasco

Olimpia planifica todo pensando en el duelo clave de Copa Sudamericana del miércoles 20 de mayo.

Mayo 13, 2026 12:52 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Franjeado apunta al choque por la clasificación.

Foto: Prensa - Olimpia

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, conversó este miércoles con los medios durante un acto público y se refirió a algunas cuestiones del presente del campeón. Justificó la decisión de enfrentar a Recoleta el viernes (feriado) en horas de la mañana y apuntó que en parte va de la mano con el juego del miércoles ante Vasco.

“Es para darle un poco más de descanso antes del partido con Vasco y también para que puedan pasar el día de la madre, desde el mediodía, con sus familias”, comenzó diciendo Nogués.

Luego analizó la derrota frente a San Lorenzo en la fecha anterior y sostuvo que el partido tuvo “circunstancias rara”, pero que hubo condimentos que pudieron haber contribuido como la reciente coronación y el partido por Copa Sudamericana en Buenos Aires.

“Un partido para sacar conclusiones, darle minutos a los que venían jugando menos, pero la idea es que el equipo tenga más rodaje para el viernes y pueda llegar con más minutos al miércoles”, expresó.

Sobre el final se refirió al operativo de venta de entradas para el choque copero y contó que se encuentran cerca de las 20.000 boletas comercializadas. “Creo que va a ser a estadio lleno, necesitamos que la gente apoye, va a ser clave la presencia de la hinchada”, tiró.

Olimpia Rodrigo Nogués Copa Sudamericana
Redacción D10
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