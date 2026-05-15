15 may. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez: “Fundamental en la parte anímica”

El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, destacó el valor anímico que tuvo la victoria de su equipo por 3-2 frente a Recoleta.

Mayo 15, 2026 03:54 p. m.
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Buen triunfo de Olimpia en Capiatá.

Foto: Club Olimpia.

El DT franjeado Pablo Sánchez resaltó que el triunfo llega en un momento clave, teniendo en cuenta que se vienen dos partidos decisivos en el campo internacional.

“Hace mucho no ganábamos, era importante volver al triunfo, fundamental en la parte anímica para los partidos decisivos que se vienen”, expresó el estratega olimpista tras el encuentro. Olimpia logró reencontrarse con la victoria luego de varias fechas complicadas y recuperó confianza de cara a una semana determinante.

Sánchez también dejó en claro cuál es el gran objetivo inmediato del equipo en el plano continental. “Queremos clasificar primeros en Sudamericana”, afirmó, apuntando al compromiso que tendrá el Decano el miércoles ante Vasco da Gama (19:00 en el Defensores del Chaco) en busca de asegurar el liderato de su grupo y avanzar directamente a la siguiente fase del certamen internacional.

En cuanto al panorama del plantel, el técnico brindó novedades sobre algunos futbolistas importantes que se encuentran entre algodones. Confirmó que Richard Ortiz estará nuevamente a disposición para el duelo ante los brasileños, mientras que los casos de Mateo Gamarra y Richard Sánchez todavía serán analizados por el cuerpo médico antes del próximo compromiso.

Finalmente, el entrenador transmitió tranquilidad respecto al estado general del equipo y aseguró que llegan en buenas condiciones al siguiente desafío. “Llegamos muy bien al partido del miércoles”, sostuvo Sánchez, mostrando confianza en la recuperación futbolística y emocional de un Olimpia que busca levantar cabeza en la recta final de la temporada.

Olimpia Pablo Sánchez Torneo Apertura
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