Olimpia recupera a su capitán

El propio entrenador Pablo Sánchez anunció tras el partido contra Deportivo Recoleta que “Richard Ortiz va a estar, 100% seguro”.

El mediocampista se había retirado del encuentro frente a Barracas Central por una dolencia, pero ya será opción en la zona media del elenco franjeado para el duelo contra el conjunto brasileño, el miércoles 20 de mayo.

El técnico señaló que tanto Mateo Gamarra como Richard Sánchez iban a ser evaluados.

Aclaró que “Mateo está bastante bien, lo protegimos en estos partidos y entendemos que va a estar bien”.

No obstante, su inclusión en el onceno será analizada por el buen momento del uruguayo Bryan Bentaberry.