La Copa Fiestas Mayas, el primer trofeo del Olimpia

Por Víctor Hugo Bogarín - @Diariokue

El sistema de puntajes generales determinaba al vencedor por la acumulación total de puntos, y fue el Club Olimpia quien obtuvo la mayor puntuación, alzándose así con el histórico trofeo Fiestas Mayas, considerada su primer trofeo.

Aquel certamen también marcaría un momento simbólico al ser la primera vez que el equipo utilizó la camiseta blanca con la tradicional franja negra, una identidad visual que perdura hasta hoy como emblema del Decano.

Los registros biográficos señalan que a finales del año 1908, don William había viajado a su tierra natal, Rotterdam [Países Bajos], por cuestiones laborales y durante aquel viaje de negocios, mandó confeccionar el primer lote de camisetas blancas con la tradicional franja negra, teniendo en cuenta que la entidad había sido fundada con la indumentaria totalmente negra y con la inscripción en el pecho, en letras blancas, de la frase: [FCO] “Football Club Olimpia”.

El holandés también adquirió otros artículos deportivos como infladores y más balones.

Aquel mayo de 1909 no solo quedó marcado por la obtención del primer trofeo en la historia del Club Olimpia. También fue el nacimiento de una identidad que con el paso de los años se transformó en símbolo de grandeza y tradición. Desde aquella jornada patria, la franja negra acompañó al Decano en cada conquista, convirtiéndose en una de las camisetas más emblemáticas del fútbol paraguayo y mundial.