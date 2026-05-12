Olimpia, con alternativas para potenciar el presente

Olimpia retomó las labores, de cara a lo que será su próxima presentación en el Apertura, buscando potenciar el plantel de cara a sellar el segundo objetivo en el semestre: conseguir el primer puesto en la Sudamericana.

El Decano mide este viernes 15 a Recoleta, desde las 09:30 en el estadio de Capiatá, completando el calendario del anticipado título del Apertura, en su penúltima fecha.

Para dicho juego el precio de las localidades son: Graderías norte y sur G. 30.000, Plateas: G. 40.000, Preferencia lateral G. 60.000 y Preferencia Central G. 80.000.

Luego del compromiso en el plano local, el Decano ya pensará en el juego ante el Vasco de Brasil que será en el Defensores del Chaco, el miércoles 20.

El mediocampista Richard Sánchez es la principal novedad en el grupo, retomando los trabajos de campo para ser opción para el compromiso copero.