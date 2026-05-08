¿Campeón de Escritorio?: “No nos merecemos ese rótulo”, dice Scavone

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario del club Olimpia, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a varios aspectos que hacen a la campaña del Olimpia campeón.

El ex dirigente deportivo sostuvo que la campaña del Franjeado fue magnífica y contó que respondió hasta a un amigo que intentó “mancillar” lo hecho por la institución bromeando que era un “campeón de escritorio”.

“Debemos terminar el campeonato ganando, hay que ganar los partidos que faltan y terminar bien con un puntaje indiscutible, de superioridad en este torneo. Hoy un amigo cerrista ya me dijo campeón de escritorio y no queremos entrar en la historia con ese rótulo, no nos merecemos”, comenzó diciendo.

“Olimpia ha hecho una gran campaña y esperemos que terminemos bien”, agregó.

Scavone contó que trató de caradura a su interlocutor y argumentó que la diferencia de puntos es amplia, además aseguró que Olimpia jugó unos 30 minutos excelentes y seguro se quedaba también con la victoria en el superclásico.