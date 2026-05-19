El Decano no puede fallar ante Vasco

Olimpia, tras la movilización de hoy definirá el equipo para recibir mañana al Vasco da Gama en un repleto Defensores del Chaco desde las 19:00.

Los futbolistas Richard Sánchez, Richard Ortiz e Iván Leguizamón quedaron descartados para el duelo ante los brasileños por distintas molestias.

En defensa no hay dudas, ya que la zona estaría compuesta por Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez. En el ataque, corren con chances Rubén Lezcano y Eduardo Demás para acompañar a Adrián Alcaráz y Sebastián Ferreira.

Con lo que refiere a las localidades, más de 26.000 entradas ya fueron vendidas, quedando lugares solo para Gradería Norte, Plateas y Vip Albirroja lateral, por lo que se espera una importante concurrencia de público, que se reflejará en un envión económico considerable para las arcas del club.

CIFRAS. 115.000 dólares es el premio que recibirá Olimpia si logra conseguir un triunfo como local ante el Vasco da Gama. 4 tantos convertidos registra Olimpia en la Copa Sudamericana. Le hizo dos goles al Audax y dos a Barracas.