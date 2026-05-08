Scavone: “Es un gran momento para Olimpia”

El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, fue entrevistado por Fútbol a lo Grande por Radio Monumental donde tocó varios aspectos de la realidad que vive en este momento la institución de Para Uno. Los aires son buenos y el ex directivo se encargó de dejar en relieve.

“Estoy en un momento de una satisfacción interna grande, por lo que veo en la actitud del plantel, por el buen relacionamiento plantel-cuerpo técnico. Son factores que yo valoro mucho que fueron siempre los pilares de los grandes éxitos del Olimpia”, afirmó Scavone en la 1080 AM.

“Hoy se está respirando un ambiente así en el club, de mucha unidad, mucho compañerismo, no hay rencillas, no hay chismes, están sanos y es una base importante para obtener logros”, subrayó.

MANO DEL DT. Scavone también resaltó la importancia de Pablo “Vitamina” Sánchez y su cuerpo técnico cuyo trabajo se ve reflejado también en el desarrollo de figuras como el juvenil Eduardo Delmás o el puntero Romeo Benítez. Además, destacó la personalidad del argentino que “cae agradable” siempre.

SEGURIDAD. El trabajo de Gastón Olveira fue otro de los puntos abordados y sostuvo que fue clave para dar confianza y tranquilidad al fondo franjeado. Afirmó que una buena campaña siempre inicia con un buen arquero. “Gastón atrás transmite una seguridad diferente”, apuntó.

CUNA. Scavone destacó en varios momentos de la charla la estirpe que rodea al presidente Rodrigo Nogués y defendiendo que su ADN Franjeado. Ponderó sus cualidades de líder y depositó una cuota de confianza por su gestión.

“Es un muchacho abierto, con quien se pueda hablar. Está muy aterrizado y tiene una, cosa muy importante para la presidencia de Olimpia. Coto es de cuna olimpista, es un olimpista de cuna, siente y conoce el club”, expresó el legendario dirigente.

“El año pasado tuvimos varias conversaciones en los malos momentos, pero en el buen sentido, manifestando las cosas. Estuvimos más cerca que nunca, pero es un muchacho que aprende rápido. Él conoce a Olimpia, estamos en buenas manos”, aseguró.

TRANQUILIDAD. Otro punto resaltado por el legendario dirigente son las buenas posibilidades que se abren con la conquista anticipada del torneo Apertura y la clasificación a la Copa Libertadores del 2027. Según Scavone, los ingresos asegurados te permiten trabajar con mayor flexibilidad y cumplir con todos los compromisos sean deportivos o no.

“Es un gran momento del Olimpia en varios sentidos y la tranquilidad económica no tiene precio”, comentó.

MENSAJE. Sobre el final de la nota dijo que ante Vasco Da Gama, donde el equipo se jugará la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, espera que sea a un estadio lleno y aprovechó para mandar un saludo a toda la afición campeona.

“Que disfruten de este momento. Olimpia nos está haciendo muy feliz. Es un momento que no se da en forma permanente. Es un momento de disfrute, de esperar que sigan creciendo, porque pueden dar más. Que los resultados nos acompañe y aspiremos a cosas importantes”, cerró.

