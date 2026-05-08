08 may. 2026
Olimpia

Scavone: “Es un gran momento para Olimpia”

Óscar Vicente Scavone hizo un balance del momento de Olimpia y destacó que la institución vive un momento óptimo en varios aspectos.

Mayo 08, 2026 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
DSC_7967_67138781.JPG

Olimpia se consagró campeón del torneo Apertura.

Foto: Renato Delgado - UH

El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, fue entrevistado por Fútbol a lo Grande por Radio Monumental donde tocó varios aspectos de la realidad que vive en este momento la institución de Para Uno. Los aires son buenos y el ex directivo se encargó de dejar en relieve.

“Estoy en un momento de una satisfacción interna grande, por lo que veo en la actitud del plantel, por el buen relacionamiento plantel-cuerpo técnico. Son factores que yo valoro mucho que fueron siempre los pilares de los grandes éxitos del Olimpia”, afirmó Scavone en la 1080 AM.

“Hoy se está respirando un ambiente así en el club, de mucha unidad, mucho compañerismo, no hay rencillas, no hay chismes, están sanos y es una base importante para obtener logros”, subrayó.

MANO DEL DT. Scavone también resaltó la importancia de Pablo “Vitamina” Sánchez y su cuerpo técnico cuyo trabajo se ve reflejado también en el desarrollo de figuras como el juvenil Eduardo Delmás o el puntero Romeo Benítez. Además, destacó la personalidad del argentino que “cae agradable” siempre.

SEGURIDAD. El trabajo de Gastón Olveira fue otro de los puntos abordados y sostuvo que fue clave para dar confianza y tranquilidad al fondo franjeado. Afirmó que una buena campaña siempre inicia con un buen arquero. “Gastón atrás transmite una seguridad diferente”, apuntó.

CUNA. Scavone destacó en varios momentos de la charla la estirpe que rodea al presidente Rodrigo Nogués y defendiendo que su ADN Franjeado. Ponderó sus cualidades de líder y depositó una cuota de confianza por su gestión.

“Es un muchacho abierto, con quien se pueda hablar. Está muy aterrizado y tiene una, cosa muy importante para la presidencia de Olimpia. Coto es de cuna olimpista, es un olimpista de cuna, siente y conoce el club”, expresó el legendario dirigente.

“El año pasado tuvimos varias conversaciones en los malos momentos, pero en el buen sentido, manifestando las cosas. Estuvimos más cerca que nunca, pero es un muchacho que aprende rápido. Él conoce a Olimpia, estamos en buenas manos”, aseguró.

TRANQUILIDAD. Otro punto resaltado por el legendario dirigente son las buenas posibilidades que se abren con la conquista anticipada del torneo Apertura y la clasificación a la Copa Libertadores del 2027. Según Scavone, los ingresos asegurados te permiten trabajar con mayor flexibilidad y cumplir con todos los compromisos sean deportivos o no.

“Es un gran momento del Olimpia en varios sentidos y la tranquilidad económica no tiene precio”, comentó.

MENSAJE. Sobre el final de la nota dijo que ante Vasco Da Gama, donde el equipo se jugará la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, espera que sea a un estadio lleno y aprovechó para mandar un saludo a toda la afición campeona.

“Que disfruten de este momento. Olimpia nos está haciendo muy feliz. Es un momento que no se da en forma permanente. Es un momento de disfrute, de esperar que sigan creciendo, porque pueden dar más. Que los resultados nos acompañe y aspiremos a cosas importantes”, cerró.

Olimpia Óscar Vicente Scavone Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olveira campeón.jfif
Olimpia
Olveira: “La camiseta de Olimpia siempre demanda este tipo de logros”
El portero de Olimpia, Gastón Olveira, una de las piezas fundamentales en la obtención del título número 48 para el Decano, compartió sus sensaciones tras la consagración a falta de tres fechas para la culminación del torneo.
Mayo 04, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
DAR_0037_1.JPG_65522486.jpg
Olimpia
El partido que marcó el rumbo del campeón
Rodrigo Nogués contó varios detalles de la campaña del campeón y reveló cuál fue el partido que significó un punto de inflexión.
Mayo 04, 2026 01:01 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-05-03 at 2.19.56 PM.jpeg
Olimpia
El campeón ya tiene todo planificado para el siguiente semestre
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, contó que el Expreso no se detiene y adelantó lo que se viene en la segunda parte de la temporada 2026.
Mayo 04, 2026 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
DSC_8140_67138997.JPG
Olimpia
Las calles se tiñeron de blanco y negro
Los hinchas de Olimpia tiñeron de blanco y negro las calles de Asunción y de todo el país para celebrar la estrella 48.
Mayo 03, 2026 08:44 p. m.
melo.jfif
Olimpia
El posteo de Felipe Melo tras la consagración de Olimpia
VIDEO. El brasileño Felipe Melo utilizó sus redes sociales para referirse al título que ganó Olimpia.
Mayo 03, 2026 04:56 p. m.
DSC_8034_67138871.JPG
Olimpia
Richard Ortiz: “Olimpia es todo para mí”
Richard Ortiz, el eterno capitán de Olimpia, disfruta de su título número 11 con la franja azabache. “Es un orgullo estar en este club tan glorioso”, dijo.
Mayo 03, 2026 04:23 p. m.
Carga Más