Pablo Vitamina Sánchez critica la falta de respuesta

El campeón del Apertura Olimpia perdió por 1-0 ante Sportivo San Lorenzo, un resultado que molestó a la afición franjeada y al propio entrenador Pablo Vitamina Sánchez pese a que el objetivo ya está cumplido.
El técnico no ocultó su molestia en conferencia de prensa. “El partido nos sirve para evaluar, hoy vamos sacando algunas conclusiones. El partido fue muy malo, muy malo, y no porque lo perdimos. Esperaba otra cosa, porque también en estos partidos hay que demostrar jerarquía”, comenzó diciendo.
Siguiendo la crítica, Vitamina exteriorizó su bronca hacia algunos jugadores. “Sigo esperando que algunos reaccionen. Esperaba más de algunos, se jugaban una posibilidad a futuro”, advirtió.
Vitamina indicó que el Olimpia que perdió ante San Lorenzo no es el verdadero Olimpia. “Nosotros somos realmente el equipo que salió campeón hace nada y ganó en Buenos Aires, no lo de hoy. Tenemos que cambiar esta imagen tan fea”, declaró.
Por último avisó que el objetivo es seguir ganando todo lo que tengan por delante. “Yo quiero ganar el Clausura y no conformarme con lo que logramos. Tenemos que volver a ser competitivos y tratar de ganar todo lo que tengamos por delante”, concluyó.