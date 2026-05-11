11 may. 2026
Olimpia

Pablo Vitamina Sánchez critica la falta de respuesta

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia, se mostró crítico con algunos de sus jugadores que “se juegan el futuro” tras la derrota ante San Lorenzo.

Mayo 11, 2026 10:06 a. m. 
Por Redacción D10
Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

El campeón del Apertura Olimpia perdió por 1-0 ante Sportivo San Lorenzo, un resultado que molestó a la afición franjeada y al propio entrenador Pablo Vitamina Sánchez pese a que el objetivo ya está cumplido.

El técnico no ocultó su molestia en conferencia de prensa. “El partido nos sirve para evaluar, hoy vamos sacando algunas conclusiones. El partido fue muy malo, muy malo, y no porque lo perdimos. Esperaba otra cosa, porque también en estos partidos hay que demostrar jerarquía”, comenzó diciendo.

Siguiendo la crítica, Vitamina exteriorizó su bronca hacia algunos jugadores. “Sigo esperando que algunos reaccionen. Esperaba más de algunos, se jugaban una posibilidad a futuro”, advirtió.

Vitamina indicó que el Olimpia que perdió ante San Lorenzo no es el verdadero Olimpia. “Nosotros somos realmente el equipo que salió campeón hace nada y ganó en Buenos Aires, no lo de hoy. Tenemos que cambiar esta imagen tan fea”, declaró.

Por último avisó que el objetivo es seguir ganando todo lo que tengan por delante. “Yo quiero ganar el Clausura y no conformarme con lo que logramos. Tenemos que volver a ser competitivos y tratar de ganar todo lo que tengamos por delante”, concluyó.

Los puntales del campeón
VITALES. Olimpia basó su conquista del Apertura en una sólida columna vertebral.
Olveira: "La camiseta de Olimpia siempre demanda este tipo de logros"
El portero de Olimpia, Gastón Olveira, una de las piezas fundamentales en la obtención del título número 48 para el Decano, compartió sus sensaciones tras la consagración a falta de tres fechas para la culminación del torneo.
El partido que marcó el rumbo del campeón
Rodrigo Nogués contó varios detalles de la campaña del campeón y reveló cuál fue el partido que significó un punto de inflexión.
El campeón ya tiene todo planificado para el siguiente semestre
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, contó que el Expreso no se detiene y adelantó lo que se viene en la segunda parte de la temporada 2026.
Las calles se tiñeron de blanco y negro
Los hinchas de Olimpia tiñeron de blanco y negro las calles de Asunción y de todo el país para celebrar la estrella 48.
El posteo de Felipe Melo tras la consagración de Olimpia
VIDEO. El brasileño Felipe Melo utilizó sus redes sociales para referirse al título que ganó Olimpia.
