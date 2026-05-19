19 may. 2026
Selección Paraguaya

Enciso promete que Paraguay dejará “todo en la cancha”

El paraguayo Julio Enciso, atacante del Estrasburgo de Francia, aseguró este martes que la Albirroja dejará “todo en la cancha” en la Copa del Mundo de la FIFA y anticipó que dará el 200 % con su selección que retorna a un Mundial tras 16 años de ausencia.

Mayo 19, 2026 11:21 a. m. • 
Por Redacción D10
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Julio Enciso ya se enfoca en la Copa del Mundo.

“Nosotros vamos dejar todo en la cancha y vamos a hacerles sentir identificados”, dijo el delantero a periodistas tras arribar al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, procedente de Francia.

“La Joya”, considerado la mayor promesa del fútbol guaraní, señaló que ir a un Mundial de fútbol por primera vez es “un sueño” que tuvo desde niño junto a si abuelo.

El jugador de 22 años dijo que llega con “sensaciones muy positivas”, tras la última temporada en el Estrasburgo, con el que firmó un contrato por cuatro años en septiembre pasado.

No obstante, afirmó que jugar en la selección paraguaya es “distinto”, al señalar que debe “dar el 200 %".

Por otro lado, instó a sus compañeros de la Albirroja a mantener la ilusión.

“Es importante que todos estemos muy ilusionados, que todos estemos predispuestos a trabajar, a dejar todo en la cancha, y a dejar en alto a nuestro país”, enfatizó.

Enciso, un habitual convocado por el técnico argentino Gustavo Alfaro, motorizó las opciones de gol de Paraguay en los juegos de las eliminatorias de la Conmebol, en los que anotó tres dianas.

La Albirroja debutará en la vigésima tercera edición del Mundial el 12 de junio contra Estados Unidos. Siete días después se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.

Paraguay tuvo su última participación mundialista en Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Julio Enciso
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