Vitamina Sánchez analiza las opciones

El plantel de Olimpia continúa trabajando con miras al superclásico del sábado ante Cerro en Barrio Obrero.

El equipo que dirige Vitamina Sánchez se movilizó ayer y lo volverá a hacer hoy desde las 08:00 en la Villa.

Son varias las dudas que deben despejar el entrenador, que tendrá bajas obligadas para el encuentro. El delantero Sebastián Ferreira no podrá estar por suspensión debido a su expulsión en la fecha pasada ante Rubio Ñu, por lo que su lugar sería ocupado por Adrián Alcaraz. Alan Rodríguez, el lateral izquierdo que se retiró lesionado el último partido es la gran duda y es difícil que llegue.

De no estar en condiciones, su lugar sería ocupado por Mateo Gamarra.

SÁNCHEZ NO LLEGARÍA. El que continúa entrenando diferencia y todavía no está en condiciones es el volante Richard Sánchez. Todo indica que estará disponible recién para la séptima u octava fecha. El probable once: Olveira; R. Cáceres, J. Vera, Bentaberry y Gamarra; Alex Franco o Juan Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Iván Leguizamón y Alcaraz.