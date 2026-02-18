18 feb. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez analiza las opciones

Olimpia. Trabaja con miras al clásico. Vitamina Sánchez baraja opciones.

Febrero 18, 2026 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
HA5ziVhbsAADiWj.jpeg

Opción arriba. Adrián Alcaraz es alternativa en la ofensiva del Decano para el clásico del sábado.

El plantel de Olimpia continúa trabajando con miras al superclásico del sábado ante Cerro en Barrio Obrero.

El equipo que dirige Vitamina Sánchez se movilizó ayer y lo volverá a hacer hoy desde las 08:00 en la Villa.

Son varias las dudas que deben despejar el entrenador, que tendrá bajas obligadas para el encuentro. El delantero Sebastián Ferreira no podrá estar por suspensión debido a su expulsión en la fecha pasada ante Rubio Ñu, por lo que su lugar sería ocupado por Adrián Alcaraz. Alan Rodríguez, el lateral izquierdo que se retiró lesionado el último partido es la gran duda y es difícil que llegue.

De no estar en condiciones, su lugar sería ocupado por Mateo Gamarra.

SÁNCHEZ NO LLEGARÍA. El que continúa entrenando diferencia y todavía no está en condiciones es el volante Richard Sánchez. Todo indica que estará disponible recién para la séptima u octava fecha. El probable once: Olveira; R. Cáceres, J. Vera, Bentaberry y Gamarra; Alex Franco o Juan Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Iván Leguizamón y Alcaraz.

Olimpia Vitamina Sánchez Superclásico
Redacción D10
Más contenido de esta sección
IMG-20260213-WA0158.jpg
Olimpia
Olimpia y su gente tienen una cita especial en Sajonia
En el Día de los Enamorados, Olimpia defiende la punta con su gente en el Defensores del Chaco desde las 18:30 ante Rubio Ñu.
Febrero 14, 2026 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubén Lezcano
Olimpia
Sonaba para Cerro Porteño, pero negocia con Olimpia
Olimpia está negociando por el fichaje del paraguayo Rubén Lezcano, que durante este mercado de pases sonó fuerte para Cerro Porteño.
Febrero 13, 2026 07:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Rodney Redes
Olimpia
El delantero de Olimpia que podría irse al fútbol ecuatoriano
Olimpia estaría analizando la propuesta de un club ecuatoriano por uno de sus jugadores que se desempeña en la parte ofensiva.
Febrero 13, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
legui.jpg
Olimpia
Iván Leguizamón, descartado
Pablo Vitamina Sánchez perfila el equipo de Olimpia para el partido del sábado ante Rubio Ñu.
Febrero 12, 2026 08:44 p. m.
Eduardo Delmás.jpg
Olimpia
Olimpia blinda a su joya Eduardo Delmás
Olimpia hizo oficial la extensión de contrato y una cláusula millonaria de una de sus jóvenes promesas, el mediocampista Eduardo Delmás.
Febrero 11, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
HA5jdPmXYAIA390.jpg
Olimpia
Dani Vallejo visita al club de sus amores
El tenista paraguayo Dani Vallejo, socio del Olimpia, visitó las instalaciones del club de sus amores y fue recibido por el mismo presidente Rodrigo Coto Nogués.
Febrero 11, 2026 05:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más