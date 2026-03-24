24 mar. 2026
Olimpia

Sebastián Lentinelly, listo para debutar en Olimpia

Vitamina Sánchez realizará tres cambios obligados para enfrentar al 2 de Mayo.

Marzo 24, 2026 06:49 p. m.
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El uruguayo Lentinelly está preparado para debutar en el Decano.

Foto: Prensa Olimpia

El portero uruguayo Sebastián Lentinelly hará su estreno en el arco de Olimpia, en reemplazo de Gastón Olveira, quien está al servicio de la Selección Paraguaya para los amistosos en Europa.

El debut será el sábado frente al Sportivo 2 de Mayo, en el Defensores del Chaco, desde las 18:30, por la fecha 13 del torneo Apertura 2026.

Luego de dos días libres, el plantel decano retomó el entrenamiento de cara al compromiso frente al Gallo Norteño.

El entrenador Pablo Sánchez deberá realizar tres modificaciones obligadas de entrada. Aparte de la baja de Olveira, Vitamina deberá encontrar sustitutos a Eduardo Delmás, al servicio de la Albirroja Sub 20, y a Gustavo Vargas, expulsado en el clásico más añejo frente a Guaraní.

Olimpia Sebastián Lentinelly Vitamina Sánchez
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