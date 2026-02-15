15 feb. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez: “Nos vamos tristes por no ganar”

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, habló en conferencia de prensa tras el empate ante Rubio Ñu, reconoció la frustración por no poder ganar y pidió imparcialidad para el arbitraje en el superclásico.

Febrero 15, 2026 10:48 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-14 at 19.04.22.jpeg

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia.

Andrés Catalán - ÚH

Olimpia empató sin goles ante Rubio Ñu con un Gastón Olveira vestido de héroe que tapó un penal en tiempo de descuento para evitar lo que hubiese sido la primera derrota del franjeado en la temporada.

El entrenador Pablo Vitamina Sánchez habló en conferencia de prensa luego del partido. “En líneas generales el primer tiempo fue bueno, el segundo jugamos más de 50 minutos con uno menos por la roja. Olveira nos termina otorgando un punto tapando el penal”, analizó el argentino.

Para el estratega, la falta de eficacia fue una falencia. “Hoy nos costó definir, tener eficacia. Nos vamos tristes por no ganar. Este tipo de resultados para Olimpia de local es perder dos puntos”, sintetizó.

Por último se refirió al interés del franjeado por Rubén Lezcano, actual futbolista de Fluminense. “Hablé con él por llamada, quiero que venga, él quiere venir, ojalá la dirigencia pueda hacer el esfuerzo y llegue. Sería súper importante su llegada”, cerró.

Vitamina Sánchez Olimpia Rubio Ñu
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Rodney Redes
Olimpia
El delantero de Olimpia que podría irse al fútbol ecuatoriano
Olimpia estaría analizando la propuesta de un club ecuatoriano por uno de sus jugadores que se desempeña en la parte ofensiva.
Febrero 13, 2026 03:36 p. m.
 · 
Redacción D10
legui.jpg
Olimpia
Iván Leguizamón, descartado
Pablo Vitamina Sánchez perfila el equipo de Olimpia para el partido del sábado ante Rubio Ñu.
Febrero 12, 2026 08:44 p. m.
Eduardo Delmás.jpg
Olimpia
Olimpia blinda a su joya Eduardo Delmás
Olimpia hizo oficial la extensión de contrato y una cláusula millonaria de una de sus jóvenes promesas, el mediocampista Eduardo Delmás.
Febrero 11, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
HA5jdPmXYAIA390.jpg
Olimpia
Dani Vallejo visita al club de sus amores
El tenista paraguayo Dani Vallejo, socio del Olimpia, visitó las instalaciones del club de sus amores y fue recibido por el mismo presidente Rodrigo Coto Nogués.
Febrero 11, 2026 05:42 p. m.
 · 
Redacción D10
HA1ioBaW0AAjV7q.jfif
Olimpia
La tercera piel de Olimpia rinde homenaje a Rotterdam
Olimpia presentó su tercera indumentaria para el 2026, rindiendo homenaje a Rotterdam, Países Bajos, de donde es oriundo William Paats.
Febrero 11, 2026 01:12 p. m.
HAmHpukWQAAGRu7.jpeg
Olimpia
Enfocado en Rubio Ñu
Vitamina prepara el equipo que enfrentará el sábado a Rubio Ñu.
Febrero 11, 2026 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más