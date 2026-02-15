Vitamina Sánchez: “Nos vamos tristes por no ganar”

Olimpia empató sin goles ante Rubio Ñu con un Gastón Olveira vestido de héroe que tapó un penal en tiempo de descuento para evitar lo que hubiese sido la primera derrota del franjeado en la temporada.

El entrenador Pablo Vitamina Sánchez habló en conferencia de prensa luego del partido. “En líneas generales el primer tiempo fue bueno, el segundo jugamos más de 50 minutos con uno menos por la roja. Olveira nos termina otorgando un punto tapando el penal”, analizó el argentino.

Para el estratega, la falta de eficacia fue una falencia. “Hoy nos costó definir, tener eficacia. Nos vamos tristes por no ganar. Este tipo de resultados para Olimpia de local es perder dos puntos”, sintetizó.

Por último se refirió al interés del franjeado por Rubén Lezcano, actual futbolista de Fluminense. “Hablé con él por llamada, quiero que venga, él quiere venir, ojalá la dirigencia pueda hacer el esfuerzo y llegue. Sería súper importante su llegada”, cerró.