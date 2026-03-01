Vitamina Sánchez: “Todos demuestran estar a la altura”

Olimpia derrotó por 1-0 a Ameliano con el solitario tanto del último refuerzo Rubén Lezcano en juego disputado en Ciudad del Este, lo que le permite seguir líder al equipo de Vitamina Sánchez.

El entrenador Vitamina Sánchez habló en conferencia de prensa luego del triunfo. “Estamos muy felices, ver a los muchachos contentos y disfrutando, no tiene precio”, arrancó diciendo. “Tenemos que defender muchas cosas en cada partido, somos Olimpia”, agregó.

Vitamina fue claro al valorar la fortaleza defensiva de su equipo. “Defendimos el 0 en el arco en los últimos 4 partidos”, resaltó.

El técnico franjeado resaltó el nivel general de su equipo. “Todos demuestran que están a la altura y eso da mucha satisfacción”, indicó.

También adelantó que podría darse el retorno de Richard Sánchez. “Cachorro probablemente sea opción para el miércoles”, reveló.

Por último se refirió a su última incorporación y autor del gol del triunfo ante Ameliano. “Ruben Lezcano nos da un salto de calidad, los buenos jugadores pueden jugar en varias posiciones, tenía mucha ilusión de vestir la camiseta de Olimpia, llegó, jugó y nos dio los 3 puntos”, cerró.