Vitamina Sánchez: “Dimos un paso hacia adelante”

Olimpia venció de manera agónica a Nacional por 2-1 en el cierre de la fecha 4 del torneo Apertura con goles de Hugo Quintana y Alex Franco en el último minuto del partido.

El entrenador franjeado Pablo Vitamina Sánchez habló en conferencia de prensa y expuso su sentimiento tras el triunfo. “Fue una noche que la voy a recordar por mucho tiempo”, comenzó diciendo.

Para Vitamina la clave estuvo en el carácter. “Para conseguir este tipo de alegrías no solo hay que jugar bien al fútbol, sino hay que tener valentía, huevo, no quiero decir la palabra no acorde al momento. El equipo demostró eso, que los tiene, los tiene bien puesto”, destacó. “Cuando hay que jugar, se juega. Y cuando hay que meter, se mete, cuando hay que ir por todo, lo hace. Por ahora nos está dando resultados. Por eso les dije que nunca dejen de hacer lo que están haciendo”, agregó.

Por último dio palabras de destaque a la hinchada. “Un párrafo especial para la gente porque esos últimos 6 minutos, cuando el cartel del árbitro marcó el descuento, la gente empezó a empujar y detectó de alguna manera desde lo deportivo que el rival se había metido un poquito más atrás. Esa conjunción nos hizo ir para adelante”, concluyó.

Olimpia es líder del torneo Apertura con 10 puntos producto de tres victorias y un empate. La próxima fecha, la quinta del certamen, lo tendrá al Decano enfrentando a Rubio Ñu el sábado 14 de febrero a las 18:30 en el estadio Defensores del Chaco.