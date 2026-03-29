29 mar. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez, feliz por la efectividad del equipo

Vitamina Sánchez reconoció que fue un “partido raro” por las múltiples intervenciones del VAR, pero destacó la efectividad de su equipo.

Marzo 29, 2026 03:37 p. m.
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Pablo Vitamina Sánchez, DT de Olimpia.

El entrenador principal de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, charló en conferencia de prensa luego de lo que fue la victoria por 4-1 sobre el Sportivo 2 de Mayo en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

El DT franjeado reconoció que fue un partido raro por las múltiples intervenciones que tuvo el VAR a lo largo del encuentro. “Entiendo que fue un partido raro. El equipo intentó hacerse dueño del partido, pero el rival complicó. Muchas decisiones del VAR, corrigiendo jugadas. Se dio rápido el segundo gol, rápido la expulsión en el rival. Hoy jugamos con la desesperación del rival”, comentó.

Se mostró feliz por la efectividad del equipo, pero al mismo tiempo reconoció que pudieron haber sacado incluso una mayor diferencia. “La gran virtud es que hicimos cuatro goles, fuimos efectivos, pero erramos mucho, también”, sostuvo.

“Nos tenemos que ir contentos, todos los partidos dejan algo para corregir. Dejamos atrás la seguidilla de empates, de triunfos por la mínima. De todos modos, no nos guiamos por eso. Me alegran los goles de los delanteros”, agregó el DT.

Olimpia es el puntero invicto del Torneo Apertura 2026 y su próximo encuentro será el miércoles ante Sportivo Trinidense en Capiatá desde las 20:30.

Olimpia Vitamina Sánchez Torneo Apertura
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