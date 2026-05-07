07 may. 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez: “Fuimos justos ganadores”

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia, valoró el triunfo ante Barracas Central y destacó la hombría de sus jugadores para llevarse tres puntos vitales en la Sudamericana.

Mayo 07, 2026 08:44 a. m. • 
Por Redacción D10
68e155ec-b5d3-4720-94d6-cb701d7ded7a.png

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia.

Olimpia venció 2-1 a Barracas Central por la fecha 4 del Grupo G de la Conmebol Sudamericana con goles de Fernando Cardozo y Alex Franco.

Pablo Vitamina Sánchez, técnico franjeado, manifestó en conferencia de prensa sus sensaciones. “Me da la sensación que por producción de juego fuimos justos ganadores”, comenzó diciendo.

“Lo que más me satisface es la manera en que se ganó, con una propuesta muy ofensiva, de mucha posesión y paciencia. Los dos goles son jugadas bien elaboradas”, destacó el adiestrador.

Vitamina indicó que la paciencia fue una virtud de sus dirigidos. “No quería que el equipo en el segundo tiempo haga lo que hizo en Asunción, que fue jugar mucho frontal. El equipo tuvo paciencia. Había que tener paciencia y desequilibrar por las bandas y así llegaron los dos goles”.

Vitamina habló de la dificultad para obtener el triunfo. “Por el hecho de ir perdiendo con un equipo que se defiende bien, era dificilísimo revertir y nosotros pudimos hacerlo. Hoy redondeamos una jornada muy muy buena”, destacó.

También hubo destaque para la hinchada franjeada. “Fuimos locales a 1300 kilómetros de casa. La gente te obliga. Cuando hacen un esfuerzo para venir y ver a su equipo, hay que brindarse por ellos”, declaró.

Por último volvió a destacar la grandeza del club. “Acá se sigue demostrando que se juega en un equipo grande y que hay que seguir ganando”, cerró.

Olimpia es uno de los líderes del Grupo G junto a Vasco Da Gama, su próximo rival en la Conmebol Sudamericana en duelo a disputarse el miércoles 20 de mayo a las 19:00 en el Defensores del Chaco.

Vitamina Sánchez Olimpia Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
DSC_8140_67138997.JPG
Olimpia
Las calles se tiñeron de blanco y negro
Los hinchas de Olimpia tiñeron de blanco y negro las calles de Asunción y de todo el país para celebrar la estrella 48.
Mayo 03, 2026 08:44 p. m.
melo.jfif
Olimpia
El posteo de Felipe Melo tras la consagración de Olimpia
VIDEO. El brasileño Felipe Melo utilizó sus redes sociales para referirse al título que ganó Olimpia.
Mayo 03, 2026 04:56 p. m.
DSC_8034_67138871.JPG
Olimpia
Richard Ortiz: “Olimpia es todo para mí”
Richard Ortiz, el eterno capitán de Olimpia, disfruta de su título número 11 con la franja azabache. “Es un orgullo estar en este club tan glorioso”, dijo.
Mayo 03, 2026 04:23 p. m.
WhatsApp Image 2026-05-03 at 12.30.25 PM.jpeg
Olimpia
Un título especial para Raúl Cáceres
Raúl Cáceres fue otro de los campeones que habló tras la consagración con Olimpia y expresó lo que significa este título para él.
Mayo 03, 2026 01:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira
Olimpia
Olveira: “Fuimos el equipo más regular del torneo”
Gastón Olveira levantó su primer título con Olimpia teniendo cédula paraguaya. El portero destacó que fueron “el equipo más regular del torneo”.
Mayo 03, 2026 12:22 p. m.
 · 
Redacción D10
688676560_1544001910414681_4634233501763941691_n.jpg
Olimpia
“Olimpia siempre vuelve”
Olimpia publicó un mensaje especial tras la consagración en el torneo Apertura 2026.
Mayo 03, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más