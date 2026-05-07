Vitamina Sánchez: “Fuimos justos ganadores”

Olimpia venció 2-1 a Barracas Central por la fecha 4 del Grupo G de la Conmebol Sudamericana con goles de Fernando Cardozo y Alex Franco.

Pablo Vitamina Sánchez, técnico franjeado, manifestó en conferencia de prensa sus sensaciones. “Me da la sensación que por producción de juego fuimos justos ganadores”, comenzó diciendo.

“Lo que más me satisface es la manera en que se ganó, con una propuesta muy ofensiva, de mucha posesión y paciencia. Los dos goles son jugadas bien elaboradas”, destacó el adiestrador.

Vitamina indicó que la paciencia fue una virtud de sus dirigidos. “No quería que el equipo en el segundo tiempo haga lo que hizo en Asunción, que fue jugar mucho frontal. El equipo tuvo paciencia. Había que tener paciencia y desequilibrar por las bandas y así llegaron los dos goles”.

Vitamina habló de la dificultad para obtener el triunfo. “Por el hecho de ir perdiendo con un equipo que se defiende bien, era dificilísimo revertir y nosotros pudimos hacerlo. Hoy redondeamos una jornada muy muy buena”, destacó.

También hubo destaque para la hinchada franjeada. “Fuimos locales a 1300 kilómetros de casa. La gente te obliga. Cuando hacen un esfuerzo para venir y ver a su equipo, hay que brindarse por ellos”, declaró.

Por último volvió a destacar la grandeza del club. “Acá se sigue demostrando que se juega en un equipo grande y que hay que seguir ganando”, cerró.

Olimpia es uno de los líderes del Grupo G junto a Vasco Da Gama, su próximo rival en la Conmebol Sudamericana en duelo a disputarse el miércoles 20 de mayo a las 19:00 en el Defensores del Chaco.