26 abr. 2026
Olimpia

Pablo Vitamina Sánchez, autocrítico tras la derrota

Pablo Vitamina Sánchez, entrenador del líder Olimpia, hizo una autocrítica tras la derrota sufrida ante Libertad en el clásico blanco y negro.

Abril 26, 2026 12:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia.

Foto: Dani Duarte - ÚH

Olimpia encajó su segunda derrota en el torneo Apertura y fue en el clásico blanco y negro ante Libertad por 3-2 en La Huerta, lo que dejó molesto al entrenador franjeado Pablo Vitamina Sánchez.

En conferencia de prensa, Vitamina hizo una autocrítica sobre el primer tiempo, aunque valoró la reacción en el segundo pese a que no alcanzó. “Jugamos un primer tiempo horrible. La sensación es que en el primer tiempo no tuvimos la capacidad que si tuvimos en el segundo”, comenzó diciendo. “Los chicos terminaron bien. Hoy se hizo un esfuerzo muy grande”, agregó.

Siguiendo con el análisis, Vitamina manifestó que Libertad fue un rival incómodo. “Ellos nos presionaron bien. Estuvieron muy cortos por abajo. En nuestro esquema, nos abrimos un par de veces y ante la pérdida quedamos mal parados”, detalló.

Pese a la derrota, Vitamina dijo que el camino al objetivo sigue firme. “La derrota no nos quita la ilusión de ser campeones”, aseguró.

Por último se refirió al juego de Conmebol Sudamericana ante Vasco da Gama. “Nos jugamos la vida el jueves en Río de Janeiro”, concluyó.

Olimia sigue siendo líder del torneo Apertura pero ahora con 39 unidades, 5 más que su escolta Cerro Porteño a falta de la resolución del Tribunal Disciplinario de la APF acerca del superclásico que fue suspendido la semana pasada. En lo que respecta a la Sudamericana, Olimpua también es líder, con 4 puntos, Audax Italiano tiene 3, Barracas Central 2 y Vasco Da Gama 1.

Vitamina Sánchez Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
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