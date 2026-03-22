Vitamina destaca respuesta del plantel a las complejidades

El técnico de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, habló con los medios luego de lo fue la victoria por 0-2 frente a Guaraní en el “clásico más añejo”, correspondiente a la fecha 12 del torneo Apertura 2026.

El argentino sostuvo que el Decano hizo un gran primer tiempo y en el complementó defendió como se debía para llevarse otros tres puntos que lo mantienen firme al frente de la clasificación del campeonato.

“La verdad que era un desafío mostrarle a todo el mundo de que no nos íbamos a relajar ni un poquito. Jugamos dos partidos dentro del mismo, en uno jugamos muy bien con la pelota y en el otro demostramos tener mucha garra, mucha valentía y defendimos como teníamos que defender y tuvimos la fortuna de coronar con un segundo gol”, analizó el entrenador.

“El equipo está bien siempre, demostrando que se puede adaptar a las complejidades de los rivales y a los momentos de cada partido. Nos vamos adaptando a los imponderables e inconvenientes que se nos van presentado, eso rescato del partido”, agregó respecto a la diferencias en el juego entre uno y otro tiempo.

RECONOCIMIENTO. En un momento de la conferencia de prensa se refirió a Eduardo Delmás que sigue mostrando sus cualidades y el sábado aportó un golazo para encaminar el triunfo en Capiatá. El DT expresó su alegría y destacó que el esfuerzo que viene haciendo el juvenil, que con apenas 18 años aporta minutos para la regla y además juego al equipo.