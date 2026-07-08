Cerro Porteño iguala ante Racing en su primera prueba

Cerro Porteño comenzó su serie de amistosos de intertemporada en Buenos Aires con un empate sin goles frente a Racing Club. El encuentro se disputó en el estadio Presidente Perón, conocido como el “Cilindro”, y finalizó 0-0 tras 70 minutos de juego, divididos en dos tiempos de 35 minutos cada uno.

El compromiso le permitió al entrenador azulgrana Ariel Holan empezar a darle rodaje al equipo en la preparación de cara a los desafíos del segundo semestre, en un duelo exigente frente al equipo argentino.

Para este primer ensayo, el Ciclón formó con Jeremías Villanueva en el arco; Iván Ramírez, Lucas Merolla, Matías Pérez y Blas Riveros en defensa; Robert Piris Da Motta, Agustín Almendra y Ariel Gamarra en el mediocampo; mientras que Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti integraron el tridente ofensivo.

En el segundo amistoso con equipos alternativos también hubo paridad, pero de 1-1. El tanto azulgrana fue convertido por el delantero argentino Jonathan Torres.

Cerro Porteño jugará su siguiente amistoso ante Defensa y Justicia el sábado 11 de julio, y cerrará la serie de encuentros amistosos enfrentando a Vélez Sarsfield el jueves 16.