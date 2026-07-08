08 jul. 2026
Cerro Porteño

Alan Soñora, en proceso de rescisión con Cerro Porteño

El argentino Alan Soñora se encuentra negociando su rescisión de contrato con Cerro Porteño para volver al fútbol argentino donde ya tiene acuerdo de palabra con un club importante.

Julio 08, 2026 11:37 a. m. • 
Por Redacción D10
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Alan Soñora dejará Cerro Porteño.

El futuro de Alan Soñora parece estar cada vez más lejos de Cerro Porteño. El volante ofensivo de 27 años se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Newell’s Old Boys, luego de que la dirigencia del club rosarino avanzara en las gestiones para concretar su incorporación.

De acuerdo con las informaciones, ya existieron contactos entre la institución argentina y el futbolista, mientras que Cerro Porteño trabaja en la rescisión del contrato del mediocampista debido a una deuda pendiente con el jugador. Una vez concretada la desvinculación, la “Lepra” tendrá la prioridad para ficharlo, respaldada por un acuerdo verbal alcanzado entre las partes.

Soñora llegó al Ciclón con grandes expectativas, aunque su protagonismo fue limitado durante el último semestre. En ese período disputó cinco partidos oficiales, acumuló 195 minutos en cancha y convirtió un gol.

Si se resuelven los últimos detalles administrativos, el mediocampista continuará su carrera en el fútbol argentino, donde Newell’s espera cerrar su incorporación en los próximos días. El Ciclón dejaría de contar con un jugador cuyo presupuesto es alto y no llenó las expectativas futbolísticas.

Alan Soñora Cerro Porteño Newell’s
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