24 jun. 2026
Cerro Porteño

Alexis Cañete, de Nacional a Cerro Porteño

El defensa Alexis Cañete dejará Nacional para continuar su carrera en Cerro Porteño, de acuerdo con informaciones periodísticas.

Junio 24, 2026 12:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Alexis Cañete

Alexis Cañete está para ser jugador de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Nacional

Cerro Porteño continúa realizando su pretemporada de cara al segundo semestre, pero la directiva ya comenzó a moverse para fichar jugadores. Si bien aún no anunció a los nuevos, porque debe levantar la sanción FIFA, extraoficialmente ya aseguró a varios.

Uno de ellos, de acuerdo con informaciones periodísticas, es Alexis Cañete, el defensa que se destacó en Nacional. Según señala el informe de Arturo Rubín, el jugador llega como jugador definitivo para la institución azulgrana, mientras que la Academia se quedar con el 20% en caso de una futura transferencia.

Alexis Cañete, de 22 años, debutó en Nacional en 2024, y en el Torneo Apertura 2026 el futbolista disputó los 22 encuentros y también estuvo presente en el único choque por Copa Sudamericana que le tocó al equipo.

Cerro Porteño Nacional Alexis Cañete
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