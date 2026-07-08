08 jul. 2026
Cerro Porteño

Gustavo Velázquez, el deseo de Libertad

Gustavo Velázquez, capitán de Cerro Porteño, mundialista con Paraguay en Norteamérica, podría dejar Barrio Obrero.

Julio 08, 2026 08:23 p. m. • 
Por Redacción D10
gustavo velazquez cerro_60463856.jpg

Referente. Gustavo Velázquez, defensor de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza

El defensor central y capitán de Cerro Porteño, Gustavo Velázquez, aparece como principal deseo de Libertad para el segundo semestre, informó este miérsoles Fútbol a lo Grande en su cuenta de X.

El zaguero de 35 años, que viene de jugar la Copa del Mundo con Paraguay, es pedido expreso del cuerpo técnico gumarelo, que está encabezado por Nelson Haedo, agrega la fuente.

Por último, aseguró que el futbolista que se encuentra de vacaciones por Villa del Rosario (San Pedro), tiene contrato hasta diciembre del 2026. En cuanto a la oferta, Libertad le habría ofrecido un contrato en donde Velázquez podría ganar tres veces en el Guma.

En lo futbolístico, Cerro Porteño comenzó su serie de amistosos de intertemporada en la ciudad de Buenos Aires con empates frente a Racing Club.

El juego se disputó en el estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el “Cilindro de Avellaneda”, y finalizó 0-0 tras 70 minutos de juego, divididos en dos tiempos de 35 cada uno.

En el segundo enfrentamiento, la igualdad fue de 1-1, con anotación del delantero Jonatan Torres para el equipo paraguayo. Cabe resaltar que en portería disputó ambos compromisos Jeremías Villanueva, a la espera de la llegada del refuerzo.

Cerro Porteño jugará su siguiente amistoso ante Defensa y Justicia el sábado 11 de julio, y cerrará la serie de encuentros de preparación enfrentando a Vélez Sarsfield, el jueves 16 de julio.

Cerro Porteño Gustavo Velázquez Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alexis Cañete
Cerro Porteño
Alexis Cañete, de Nacional a Cerro Porteño
El defensa Alexis Cañete dejará Nacional para continuar su carrera en Cerro Porteño, de acuerdo con informaciones periodísticas.
Junio 24, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Martín Arias.jpg
Cerro Porteño
Martín Arias sería una salida inevitable
Alexis Martín Arias es la actual incógnita en Cerro Porteño, el portero trabaja con normalidad durante los entrenamientos con sus compañeros. Este domingo se lo vio sonriente y con el pulgar hacia arriba.
Junio 22, 2026 07:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Alexis Martín Arias
Cerro Porteño
Con Alexis Martín, Cerro Porteño continúa la pretemporada
Este lunes, el plantel principal de Cerro Porteño se citó en el Parque Azulgrana para continuar la pretemporada, con la presencia de Alexis Martín Arias.
Junio 22, 2026 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
martín arias.jpg
Cerro Porteño
En Uruguay dan por hecho la llegada de Alexis Martín Arias
El vicepresidente de Nacional de Montevideo aseguró que se encuentra prácticamente cerrada la contratación del arquero de Cerro Porteño Alexis Martín Arias al equipo que dirige Jorge Bava.
Junio 20, 2026 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio 2_68037264.jpg
Cerro Porteño
Cerro inicia venta de entradas para la Copa
El Club Cerro Porteño utilizó sus redes sociales para informar al Pueblo Azulgrana que desde el miércoles (ayer) quedó habilitada la Fase 1 de venta de entradas para el juego de octavos de final de la Conmebol Libertadores, que será exclusiva para socios.
Junio 18, 2026 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
lucas merolla cerro porteño_67975657.jpg
Cerro Porteño
Cerro se mueve para reforzar la plantilla
Cerro Porteño trabaja para la etapa de pretemporada, apuntando a reforzar su plantel de cara al segundo semestre cuando los desafíos están puestos en la Copa Libertadores, el Clausura y la Copa Paraguay 2026.
Junio 16, 2026 07:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más