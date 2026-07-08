Gustavo Velázquez, el deseo de Libertad

El defensor central y capitán de Cerro Porteño, Gustavo Velázquez, aparece como principal deseo de Libertad para el segundo semestre, informó este miérsoles Fútbol a lo Grande en su cuenta de X.

El zaguero de 35 años, que viene de jugar la Copa del Mundo con Paraguay, es pedido expreso del cuerpo técnico gumarelo, que está encabezado por Nelson Haedo, agrega la fuente.

Por último, aseguró que el futbolista que se encuentra de vacaciones por Villa del Rosario (San Pedro), tiene contrato hasta diciembre del 2026. En cuanto a la oferta, Libertad le habría ofrecido un contrato en donde Velázquez podría ganar tres veces en el Guma.

En lo futbolístico, Cerro Porteño comenzó su serie de amistosos de intertemporada en la ciudad de Buenos Aires con empates frente a Racing Club.

El juego se disputó en el estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el “Cilindro de Avellaneda”, y finalizó 0-0 tras 70 minutos de juego, divididos en dos tiempos de 35 cada uno.

En el segundo enfrentamiento, la igualdad fue de 1-1, con anotación del delantero Jonatan Torres para el equipo paraguayo. Cabe resaltar que en portería disputó ambos compromisos Jeremías Villanueva, a la espera de la llegada del refuerzo.

Cerro Porteño jugará su siguiente amistoso ante Defensa y Justicia el sábado 11 de julio, y cerrará la serie de encuentros de preparación enfrentando a Vélez Sarsfield, el jueves 16 de julio.