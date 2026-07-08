08 jul. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño afronta su primer amistoso

Cerro Porteño sigue adelante con su intertemporada en Argentina y para este miércoles tiene pactado su primer amistoso ante uno de los grandes del vecino país.

Julio 08, 2026 09:07 a. m. • 
Por Redacción D10
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Sergio Araújo, delantero de Cerro Porteño que ultima su etapa de recuperación.

Cerro Porteño sigue adelante con su intertemporada en Argentina cumpliendo una nueva jornada de entrenamientos en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), afinando los últimos detalles de cara a una serie de amistosos que servirán para llegar en óptimas condiciones al segundo semestre de la temporada.

El Ciclón tendrá un exigente calendario de partidos de preparación. El primero será este miércoles 8 de julio a la mañana frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda a puertas cerradas, posteriormente se medirá con Defensa y Justicia el sábado 11, y cerrará la serie de encuentros amistosos enfrentando a Vélez Sarsfield el jueves 16.

Además del intenso trabajo futbolístico, la institución azulgrana atraviesa una importante reestructuración de su plantel, con varias salidas confirmadas entre transferencias, finalización de vínculos y préstamos.

Los futbolistas que ya no forman parte de Cerro Porteño son: Alexis Martín Arias, Santiago Mosquera, Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Luis Amarilla, Alan Soñora, Rodrigo Melgarejo, Abel Luciatti, Gastón Giménez, Cristhian Paredes, además de Antonino Martínez, Rodrigo Gómez, Tobías Portillo, Freddy Silvero y Mauricio De Carvalho, quienes continuarán sus carreras a préstamo.

Mientras la dirigencia trabaja en la conformación del nuevo plantel y levantar las inhibiciones para oficializar los refuerzos que ya están confirmados, el cuerpo técnico aprovecha la gira en territorio argentino para fortalecer el funcionamiento del equipo y evaluar variantes antes del inicio de las competencias oficiales.

Cerro Porteño reforzó su plantel de momento con seis incorporaciones de cara al segundo semestre de la temporada. El arco tendrá como nueva cara al argentino Manuel Roffo, de 26 años, mientras que la defensa sumó experiencia con Lucas Merolla (31 años) y juventud con Alexis Cañete (22 años), además de incorporar al lateral volante Iván Ramírez (31 años). En el mediocampo llegaron Agustín Almendra, volante ofensivo de 26 años con amplia trayectoria, y Ariel Gamarra, mediocampista de 23 años que buscará ganarse un lugar en el equipo dirigido por Ariel Holan.

Cerro Porteño Ariel Holan Torneo Clausura
Redacción D10
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