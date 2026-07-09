La apuesta de Cerro Porteño en el arco

Cerro Porteño está próximo a concretar la incorporación del arquero Ángel Martínez, actual futbolista de 2 de Mayo, de cara al segundo semestre de la temporada.

Las negociaciones entre las partes se encuentran avanzadas y el Ciclón adquiriría un porcentaje de la ficha del guardameta para sumarlo a su plantel en un puesto sensible tras la salida de Alexis Martín Arias.

De no surgir inconvenientes en los últimos detalles, Martínez se convertiría en una de las nuevas incorporaciones del conjunto azulgrana, que continúa reforzándose con el objetivo de afrontar el Torneo Clausura y los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

El Ciclón aún no ha levantado las inhibiciones que no le imposibilitan anunciar las incorporaciones para el segundo semestre. El arco tendrá como nueva cara al argentino Manuel Roffo, de 26 años, y al paraguayo Ángel Martínez, mientras que la defensa sumó experiencia con Lucas Merolla (31 años) y juventud con Alexis Cañete (22 años), además de incorporar al lateral volante Iván Ramírez (31 años). En el mediocampo llegaron Agustín Almendra, volante ofensivo de 26 años con amplia trayectoria, y Ariel Gamarra, mediocampista de 23 años que buscará ganarse un lugar en el equipo dirigido por Ariel Holan.