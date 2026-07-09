09 jul. 2026
Cerro Porteño

La apuesta de Cerro Porteño en el arco

Cerro Porteño sigue reforzando el arco tras la salida de Alexis Martín Arias y a la llegada de Manuel Roffo se le sumaría otro portero paraguayo de mucha proyección.

Julio 09, 2026 08:59 a. m. • 
Por Redacción D10
HMvwHONXoAAooN9.jpg

Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo, a un paso de convertirse en futbolista de Cerro Porteño.

Cerro Porteño está próximo a concretar la incorporación del arquero Ángel Martínez, actual futbolista de 2 de Mayo, de cara al segundo semestre de la temporada.

Las negociaciones entre las partes se encuentran avanzadas y el Ciclón adquiriría un porcentaje de la ficha del guardameta para sumarlo a su plantel en un puesto sensible tras la salida de Alexis Martín Arias.

De no surgir inconvenientes en los últimos detalles, Martínez se convertiría en una de las nuevas incorporaciones del conjunto azulgrana, que continúa reforzándose con el objetivo de afrontar el Torneo Clausura y los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

El Ciclón aún no ha levantado las inhibiciones que no le imposibilitan anunciar las incorporaciones para el segundo semestre. El arco tendrá como nueva cara al argentino Manuel Roffo, de 26 años, y al paraguayo Ángel Martínez, mientras que la defensa sumó experiencia con Lucas Merolla (31 años) y juventud con Alexis Cañete (22 años), además de incorporar al lateral volante Iván Ramírez (31 años). En el mediocampo llegaron Agustín Almendra, volante ofensivo de 26 años con amplia trayectoria, y Ariel Gamarra, mediocampista de 23 años que buscará ganarse un lugar en el equipo dirigido por Ariel Holan.

Cerro Porteño Ángel Martínez 2 de Mayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Guido Herrera
Cerro Porteño
Guido Herrera, a la portería de Cerro Porteño
Cerro Porteño tendría todo acordado con el portero Guido Herrera, últimamente en el Talleres, ante la inminente salida de Alexis Martín Arias.
Junio 25, 2026 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Alexis Cañete
Cerro Porteño
Alexis Cañete, de Nacional a Cerro Porteño
El defensa Alexis Cañete dejará Nacional para continuar su carrera en Cerro Porteño, de acuerdo con informaciones periodísticas.
Junio 24, 2026 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Martín Arias.jpg
Cerro Porteño
Martín Arias sería una salida inevitable
Alexis Martín Arias es la actual incógnita en Cerro Porteño, el portero trabaja con normalidad durante los entrenamientos con sus compañeros. Este domingo se lo vio sonriente y con el pulgar hacia arriba.
Junio 22, 2026 07:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Alexis Martín Arias
Cerro Porteño
Con Alexis Martín, Cerro Porteño continúa la pretemporada
Este lunes, el plantel principal de Cerro Porteño se citó en el Parque Azulgrana para continuar la pretemporada, con la presencia de Alexis Martín Arias.
Junio 22, 2026 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
martín arias.jpg
Cerro Porteño
En Uruguay dan por hecho la llegada de Alexis Martín Arias
El vicepresidente de Nacional de Montevideo aseguró que se encuentra prácticamente cerrada la contratación del arquero de Cerro Porteño Alexis Martín Arias al equipo que dirige Jorge Bava.
Junio 20, 2026 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio 2_68037264.jpg
Cerro Porteño
Cerro inicia venta de entradas para la Copa
El Club Cerro Porteño utilizó sus redes sociales para informar al Pueblo Azulgrana que desde el miércoles (ayer) quedó habilitada la Fase 1 de venta de entradas para el juego de octavos de final de la Conmebol Libertadores, que será exclusiva para socios.
Junio 18, 2026 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más