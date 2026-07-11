Cerro Porteño: Igualdad y derrota en su segundo test

El Ciclón de Barrio Obrero, que tiene la mirada puesta en el torneo Clausura y la Copa Libertadores, tuvo este sábado su segundo partido amistoso en suelo argentino enfrentando al Defensa y Justicia.

Anteriormente el equipo de Holan había igualado con Racing por el marcador de 0-0, mientras que en el primer lance disputado este sábado el resultado fue un 1-1 en donde el tanto azulgrana lo marcó Blas Riveros.

El equipo estuvo conformado con: Manuel Roffo, Iván Ramírez, Matías Pérez, Lucas Merolla, Blas Riveros; Agustín Almendra, Robert Piris Da Motta, Ariel Gamarra; Derlis Rodríguez, Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti.

FONDO. El segundo duelo de la jornada, entre los equipos B, el resultado fue una derrota azulgrana por el marcador de 2-0.