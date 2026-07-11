Cerro sigue ajustando piezas en Argentina

El equipo azulgrana tendrá una nueva prueba exigente. Desde las 10:00 enfrentará a Defensa y Justicia, en otro encuentro que servirá para que el DT argentino siga evaluando variantes y consolidando su idea de juego.

Este será el segundo amistoso del conjunto paraguayo durante su estadía en territorio argentino. Días atrás, Cerro midió fuerzas ante Racing Club, en un partido que terminó igualado sin goles y dejó buenas sensaciones desde el aspecto defensivo.

Para el duelo ante Defensa, Holan prepara una formación con varios de los futbolistas que vienen trabajando como base durante la pretemporada. El probable equipo sería con Manuel Roffo; Iván Ramírez, Matías Pérez, Lucas Merolla y Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Agustín Almendra, R. Piris da Motta y Ariel Gamarra; Iturbe y Vegetti.

El DT continúa buscando el funcionamiento ideal de un plantel que tuvo importantes modificaciones durante este mercado de pases. La dirigencia apostó por sumar jerarquía y competencia interna para afrontar una segunda mitad del año con mayores exigencias.